‘Pocoyó’ celebra su 20º aniversario con la llegada de su hermana Bea

Pocoyó celebra el 20º aniversario de su primera emisión y el querido personaje preescolar regresa a Clan con una nueva temporada, que se estrena este lunes 13 de octubre. Coproducida por Animaj y RTVE, este lanzamiento supone un hito importante para una de las marcas infantiles más emblemáticas de España, reafirmando su atractivo perdurable y abriendo un nuevo capítulo con historias frescas, nuevos personajes y un compromiso renovado para deleitar a las familias.

Si bien Pocoyó y sus amigos han estado siempre presentes en los hogares españoles gracias a las reposiciones de episodios clásicos, la marca también se ha mantenido vigente en plataformas como YouTube, donde sigue llegando a millones de familias cada mes. Dirigidos por Guillermo García Carsí, creador original de la serie, que ahora regresa como director y guionista, los nuevos episodios capturan el humor, la ternura y el encanto minimalista que hicieron de Pocoyó un éxito mundial.

La nueva temporada presenta a Bea, la hermana pequeña de Pocoyó: una niña adorable, curiosa y un poco caótica que aporta nueva calidez y energía al grupo. Su llegada añade una nueva dinámica familiar a las historias de Pocoyó.