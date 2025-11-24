Petra Martínez: “Algunos piensan que 'La que se avecina' no tiene la suficiente categoría, y eso es mentira”

La que se avecina ha significado un soplo de aire fresco para Petra Martínez. Aunque su personaje de Doña Fina es uno de los más odiados de la serie, no cambiaría nada de la macabra anciana que aterroriza a sus vecinos en el edificio de Contubernio 49. La serie, en antena desde 2007, se emite en dos tiempos diferentes en Prime Video y Telecinco.

–¿Qué ha significado para una actriz con su trayectoria profesional el hecho de llegar a La que se avecina? –Significa haber pasado de estar feliz con mi teatro independiente, a estar igual de feliz o más haciendo una serie de éxito y que llega tanto a la gente.

–Su adaptación a la serie fue inmediata. ¿Había coincidido con algunos de los actores de la serie? –Solo había coincidido con Cristina Castaño en Herederos, con los demás no había tenido la oportunidad. A Loles León la conocía desde hace mucho tiempo. Mantengo una relación perfecta y amable con todos mis compañeros.

–El éxito de La que se avecina está fuera de toda duda. ¿Cómo se puede explicar que los capítulos de la temporada 14 estén liderando las audiencias en Telecinco cuando ya han sido emitidos hace más de un año en Prime Video? –Cuando ves un capítulo de la serie, lo ves otra vez dentro de un mes y sigue divirtiendo al público. A mí eso me lo dice mucho la gente. Me han comentado que ven La que se avecina desde la cama en bucle. Tengo amigos que ven la serie continuamente, un capítulo tras otro y no se cansan de verla. Los capítulos de la serie no envejecen, esa es una de las principales claves del éxito. También es una serie que se adapta a todos los públicos, no hay edad. Le gusta a las personas mayores, a los niños…

–El personaje de Doña Fina le ha traído alguna consecuencia en su vida personal. ¿Qué le ha ocurrido? –Sí, al principio un amigo mío dejó de hablarme porque se avergonzaba de mi papel en la serie. Luego hemos hablado y no tenemos ningún problema. Es una persona maravillosa. Eso quiere decir que, en un momento dado, para cierto tipo de gente el hecho de hacer La que se avecina no tenía la suficiente categoría que esperaban de una serie de televisión. Y eso es mentira, porque La que se avecina gusta a todo el mundo. Nunca he hecho nada que aglutine a tanta gente de diferente cultura, educación, edad…

–¿Que cambiaría del personaje de Doña Fina? –Me teñiría el pelo de amarillo o de rojo, pero no lo voy a hacer.

–¿Qué nos puede adelantar de las tramas de su personaje en la temporada 16? –No he visto todavía el primer capítulo de la temporada 16 y la memoria falla ya con 81 años. Mi personaje con Loles tiene mucha ventaja, nos llevamos muy bien fuera y eso se nota dentro del plató. Fina está muy contenta porque ha encontrado a una amiga que es como ella y muy dada a las maldades.

–Los rodajes de Aquí no hay quien viva se prolongaban durante muchas horas. ¿Cómo son los rodajes de La que se avecina? –Están muy controlados. Hay personajes que tienen muchas secuencias, pero no es lo de Aquí no hay quien viva. Tenemos un horario y lo cumplimos a rajatabla. Un día te puede pillar más trabajo, pero dentro de ese horario.

–¿Cómo ha vivido el capítulo 200 que se ha estrenado recientemente en las salas de cine? –Hacerlo ha sido una maravilla y vernos en el cine y en pantalla grande, un placer. Cuando recibimos el capítulo escrito nos dio muchas risas. ¡Por Dios!, vamos a ser cowboys… Nos fuimos a Almería, ha sido un cambio muy brusco. Nosotros siempre estamos en el estudio, salvo algún rodaje de exteriores, y de pronto nos vamos al lejano Oeste y el personaje cambia completamente. Ha sido una sorpresa para nosotros y los espectadores. Doy vida a una criminal de la época del Oeste. Es mucho trabajo y hemos tenido una sensación durante el rodaje de que todo es nuevo, pero nos hemos reído mucho.