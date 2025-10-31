Paz Padilla se rompe al hablar de su hermano y de su esposo fallecidos al hablar de su nueva película

"La ausencia nunca se llena", reflexiona Paz Padilla a este periódico con voz serena durante la presentación de su nueva película, Cuerpos locos, evocando el vacío dejado por su hermano Luis, fallecido en 2023, de forma inesperada por un infarto, en el Zahara de los Atunes donde la familia siempre ha tenido su refugio y su lugar de descanso.

La muerte es un tema que la presentadora y actriz gaditana ha tenido presente no solo por sus experiencias sino por su meditaciones que llevó a un libro y a un montaje teatral. En Cuerpos locos una niña (interpretado por Maia Zaitegui) se opone a la mujer, Sara (Padilla) que convive con su padre y con la que se verá intercambiado su cuerpo. Una parábola de ponerse en el lugar del otro con buen humor, filme dirigido por Ana Murugarren donde también aparecen Antonio Resines, Ricardo Castella o el ex político Miguel Ángel Revilla. "Las ausencias no se ovidan ni se suplantan. En la película Sara dice: nunca seré tu madre, pero siempre me tendrás aquí, no hay quien te sustituya ese dolor", adelanta Padilla.

Sobre sus pérdidas familiares tiene claro que siempre estarán con ella, son pérdidas pero no ausencias. "Yo tengo siete hermanos y seguiré teniendo siete hermanos. Ni tengo seis ni porque venga otro ocupará ese lugar (de Luis)", añadía esta semana a este periódico en la entevista sobre nueva película, subrayando esos vínculos íntimos que perduran entre los lazos familiares y sentimentales.

Ese mismo pesar de hueco insustituible se extiende por supuesto a la memoria de su marido el también gaditano Antonio Vidal, con quien compartió dos etapas de su vida y los últimos años de este hasta su muerte en 2020. Estuvieron casados entre 2016 y 2020. "Se va tu marido y se va un amor que compartiste con él, pueden venir otros amores y son distintos, son otras personas, pero nunca los olvidas", cerraba Padilla emocionada la entrevista. En la actualidad tiene un nuevo amor, Fran Medina, sin olvidar nunca en su corazón a su segundo esposo, el gran amor de su vida, como ha reconocido en otras ocasiones.

Su hija Anna, fruto de su primer matrimonio, con Albert Ferrer, tiene ya fecha para casarse en Cádiz. Su hija es su gran apoyo, además de toda su amplia familia. Paz Padilla afronta una etapa llena de proyectos, incluida la tienda en Madrid de su marca de ropa y complementos, NoNiNá, recién abierta tras la polémica del pasado verano donde Patentes apercibió a locales de copiar el logo de la raspa registrada por la firma.

En las carteleras también esté con el capítulo 200 de La que se avecina, en el papel de la imprevisible Chusa.