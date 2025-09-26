Los países que sumarían al boicot de España en Eurovisión contra Israel, la votación de la UER se adelanta

La presencia o no de Israel ha avivado el debate del próximo Festival de Eurovisión, pero sobre todo el futuro del propio acontecimiento, sacudido por las votaciones promovidas de manera manipuladora para una victoria israelí, y la presencia de este país en una guerra en Gaza que va sumando cada día decenas de civiles acribillados de forma indiscriminada. Israel cuenta con fidelidades diplomáticas inquebrantables como las de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, miembros a su vez del Big Five de Eurovisión, que no plantean un boitot contra su gran aliado en Oriente Medio.

España ha sido el único país del Big Five que ha anunciado que en caso de seguir Israel de cara a Eurovisión no participará. Una decisión tomada por el consejo de administración y el presidente de RTVE, José Pablo López, con el respaldo del Gobierno. Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos fueron los participantes que días antes de la decisión española anunciaban el propósito de no participar en 2026 con la presencia de Israel. La UER está maniatada por unir su destino al principal patrocinador de Eurovisión, precisamente una marca de cosméticos israelí. Con la ausencia de países como España, que no emitiría el Festival que se celebrará en Viena en TVE, el evento pierde audiencia y, sobre todo, ingresos.

Entre los países del Big Five su posición es la de eludir la polémica sobre Israel por la guerra, dejar abierto el debate sobre el televoto, algo menor en estas circunstancias, y dejar la política a un lado del festival. José Pablo López ha recordado en su última comparecencia parlamentaria que el festival "tiene una gran carga política". La fomentada victoria de Israel a toda costa es una muestra de ello, para legitimar internacionalmente a Netanyahu. Desde que estalló la guerra de Gaza, tras la inicial brutal agresión a civiles israelíes por Hamas, Israel ha sido impulsada por el televoto hasta conseguir dos segundos puestos que han dejado la sensación de un festival manipulado y alejado de su misión de fomentar la paz y la tolerancia.

Junto a los cinco países que se han plantado de cara a una presencia de Israel hay otros que está meditando seguir los pasos de España. Especialmente los países nórdicos y Portugal. Las redacciones de la noruega NRK y de la danesa DR ya han expresado comunicados de petición de boicot, posición latente en Finlandia y en Suecia, dos de las participantes con mayor éxito musical en los últimos años. En Portugal han surgido voces como la de su único ganador en el festival, Salvador Sobral, que piden abiertamente la cancelación en caso de la presencia de la TV israelí, KAN, a la que la UER defiende como integrante implicado y leal a la organización.

Bélgica, que se divide entre la cadena valona y la flamenca, es otro de los miembros que está dispuesto a dar el paso aunque en este caso al tener una intervención rotatoria ambas direcciones tienes que ponerse de acuerdo.

La asamblea para decidir la presencia o no de Israel entre todos los integrantes de la UER se había emplazado al mes de diciembre aunque fue el español José Pablo López el que alentó a adelantar el debate para no esperar en semanas de discusiones internas sin fruto. La Unión Europea de Radiodifusión ha adelantado a principios de noviembre la decisión conjunta de la participación israelí en Eurovisión 2026. Su justificiacion: ante "la diversidad de opiniones sin precedentes" generada por las determinaciones de algunos países de no asistir al certamen si participa Israel. La UER reconoce que la expulsión o permanencia de KAN solo se puede abordar de manera consensuada.

"Dado que la UER nunca antes se había enfrentado a una situación de división como esta, se acordó que esta cuestión merecía una base democrática más amplia para una decisión, mediante la cual todos los miembros deberían tener voz", informa la UER. Es decir, la presencia o no de Israel se decidirá con la mayoría simple de los 37 participantes en 2025 que son los previstos para 2026. En el supuesto de que intervengan todas las emisoras integrantes de la UER, 68 en total, el debate sería extensivo a países musulmanes que no compiten por la poresencia de Israel: Líbano, Egipto, Jordania, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, además de paises que dejaron el festival como Bulgaria o Hungría. En estos momentos España y los que han secundado el boicot son minoría entre los participantes de 2025 y en el contexto actual es improbable que Israel sea expulsada cuando hay delegaciones como Alemania que han advertido que no estarán en Viena si no está Israel.