Pablo Chiapella, Amador, tiene una dura queja que hacerle a sus vecinos de comunidad

El actor Pablo Chiapella, siempre unido a su Amador Rivas de La que se avecina, tras casi veinte años en la piel de ese personaje, también tiene sus problemas con los vecinos, aunque él es de rehusar de conflictos e incluso nunca ha acudido a una reunión de comunidad, tan habituales en su serie.

En el podcast A las bravas de la Cadena SER, el actor manchego ha revelado, entre el humor y la resignación, los problemillas que tiene en su casa, pero no quiere molestar a los vecinos con hacerles aportar una derrama para solucionarlo.

Chiapella reconoce que en el interior de su unifamiliar sufre de un persistente zumbido cuya procedencia ha identificado en la depuradora de la piscina comunitaria que colinda con esa estancia de la vivienda. Ese "ruidillo", afecta de pleno a los amigos que se han hospedado en esa habitación. Según cuenta Chiapella, un amigo que "tuvo la osadía" de alojarse allí comparó la experiencia con dormir junt una incineradora. Un ruido que viene y va, constante a lo largo del día, por el funcionamiento del motor que depura el agua de las piscina. El actor es mucho más prudente en la vida real que su Amador Rivas de la ficción y reconoce que en algún momento tendrá que dar parte para que haya una intervención por parte de la comunidad y se insonorice esa parte de la vivienda.

Desde que hace "cuatro o cinco años" que vive en su actual casa no ha asistido a ninguna reunión de la comunidad de propietarios. No lo ha hecho por motivos de trabajo pero tambien por cierto apuro ante la sorna que puede ocasionar su presencia. "Me veo los chistes", describe lo que sería si se presenta a la reunión. Teme que las bromas sobre Amador impidan que se tomen en serio lo que cuente..

La crónica de los problemas en la casa de Pablo Chiapella trasciende de lo que es una anécdota a reconocer el problema que en ocasiones supone ser famoso o estar encasillado en un papel de ficción respecto a los demás. Por ahora 'Amador Rivas' se conforma con solucionar por su cuenta el ruido del motor de la piscina: ha insonorizado la habitación con cartones de huevos