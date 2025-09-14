'Operación Triunfo 2025', un joven de San Fernando y la incombustible Chenoa

Operación Triunfo 2025 se estrena este lunes 15 a las diez de la noche en Prime Video con una Gala 0 que presentará a los 18 concursantes seleccionados de entre más de 11.500 aspirantes. Dos de ellos caerán esa primera noche y no podrán ingresar en la Academia con el revisado formato de Gestmusic presentado por quien surgió de forma más estelar de la primera edición, Chenoa. Por primera vez el musical se emitirá en directo y simultáneo en España además de México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Las galas semanales serán los lunes de diez de la noche a medianoche, dos horas que también se podrán seguir por streaming. Las actuaciones son el eje de una galas aligeradas en un escenario de casi 400 metros cuadrados, 10 cámaras y 750 dispositivos de iluminación.

El jurado se renueva e incorpora a una de las grandes figuras jóvenes de la música en español, el isleño Abraham Mateo junto a Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh;el compositor Guille Milkyway (La Casa Azul) y Cris Regatero, que repite en la evaluación de los alumnos.

La Academia vuelve a estar bajo la dirección de Noemí Galera, encargada del casting, y con un equipo de formadores en el que están Manu Guix, en la dirección musical; Mamen Márquez, técnica vocal;o Vicky Gómez, coreografía.

Los participantens anunciados son: Salma de Diego, Olivia, Guillo Rist,, Martín ‘Tinho’, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina, Quique y Javi Crespo, ganador de la novena edición de La Voz .

Habrá en la academia un TikTok Corner donde los concursantes crearán 15 minutos de contenido semanal. El talent incluye también Conexión OT, videopodcast diario de martes a sábado a las ocho de la tarde, presentado por Miriam Rodríguez (OT 2017), con los ensayos, convivencia y pases de micro. Ylos domingos, La Cara B, a las ocho de ltarde, con María Lyona, Sandro Rey y la Yaya Maricarmen con su nieto Héctor.