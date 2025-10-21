El nuevo amor de Vanesa Martín que ha destapado en una entrevista, "es un amigo..."

La cantautora malagueña Vanesa Martín, que conquista corazones con su voz rasgada y letras cargadas de verdad, es muy reservada con su vida privada pero ha abierto su momento actual en una entrevista reveladora donde confirma por qué se encuentra en una etapa feliz en lo personal.

Esta vez, el confidente ha sido Kapra Diner, el popular podcast conducido por el carismático creador de contenidos Kapra, conocido por sus charlas desenfadadas y a la vez intensas. Vanesa no solo ha hablado de su exitoso noveno álbum, Casa mía, y las sensaciones de su reciente gira, sino que ha confesado con una sonrisa la llegada de un nuevo amor a su vida: es un amigo, "una persona muy cercana, un amigo". "Ha vuelto el amor a mi vida. Me ha sorprendido, no me lo esperaba", confiesa en la entrevista. "Lo tengo cercano por amigos comunes y vino a verme". Y así surgió ese inesperado amor.

Solo ha querido relevar de su identidad que su apodo es "Nano". Vanesa Martín lo ha descrito más alto que ella, "se dedica al mundo del deporte" y de ojos verdes, de signo virgo un compañero que encaja a la perfección en su búsqueda de equilibrio entre la pasión y la estabilidad.

Lejos de los focos, ese amor que ha conocido a través de otros amigos le ha permitido iniciar una "nueva etapa ilusionada".

El año pasado, como pregonera del Orgullo de Sevilla, Vanesa Martín celebraba abiertamente su felicidad en las relaciones con mujeres, defendiendo siempre su reclamación íntima por la autenticidad. Aunque las especulaciones pasadas la vinculaban a figuras como la influencer brasileña o a una directora de cine en Miami, ahora mismo su amor es un deportista. Atrás queda su vínculo con la periodista Mónica Carrillo, que dejó ecos de una amistad profunda. Vanesa ha cerrado ese capítulo con gratitud.

Kapra Diner, con su formato fresco y sin filtros –donde Kapra, un referente en el humor millennial con millones de seguidores en YouTube y TikTok, invita a sus invitados a soltar lastre entre risas y reflexiones–, ha sido el escenario idóneo para esta revelación. El podcast, que ya suma cuatro temporadas y explora la intersección entre lo personal y lo público. Vanesa Martín, a sus 44 años, inicia una nueva andadura personal que le está siendo muy gratificante.