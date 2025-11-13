La novedad de ‘Antena 3 Noticias’ que no te podías imaginar

'Antena 3 Noticias' ha creado un canal de WhasApp para informar de los resultados de los sorteos de la Lotería.

Antena 3 Noticias ha estrenado Loterías A3N - Tu canal de la suerte, un canal de comunicación vía WhatsApp con el que se pretende acercar a los usuarios los resultados de los sorteos, los premios más destacados y todas las novedades del mundo de las loterías a través del teléfono móvil. La información que se transmitirá mediante el canal va desde los premios diarios de la Lotería Nacional, Primitiva, Euromillones, Bonoloto hasta las noticias sobre la Lotería de Navidad o el sorteo de El Niño.

De este modo, Antena 3 Noticias es el primer medio informativo de España que lanza un canal de WhatsApp dedicado al sector de las loterías, en una clara apuesta por reforzar su liderazgo y compromiso para acercar la información más completa y actualizada a los usuarios a través de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Loterías A3N te ofrecerá la información de cada sorteo y los números premiados. Los interesados en unirse al canal deben buscar Loterías A3N - Tu canal de la suerte y pulsar Seguir para recibir la información actualizada de los diferentes sorteos.

La comunidad de Antena 3 Noticias sigue creciendo en las redes sociales donde ya acumula más de 8 millones de seguidores, con una destacada presencia en las principales plataformas para llegar a todos los públicos y sectores de la población.