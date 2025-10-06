Todo sobre ‘Nails’, la nueva comedia feminista de SkyShowtime

SkyShowtime estrena este lunes 6 de octubre Nails, su nueva serie española protagonizada por Cristina Castaño (Lume), Marimar Vega (Pacto de silencio), Gracia Olayo (La Mesías), Teresa Cuesta (Machos Alfa), Fernando Tejero (La que se avecina), Javier Antón (Vaya semanita), Juanjo Cucalón (Amar es para siempre) y Raúl Mérida (Regreso a Las Sabinas).

Nails ha sido creada, escrita y dirigida por Araceli Álvarez de Sotomayor. La ficción narra la historia de Lina, Vanessa, Irene y Marilís, cuatro mujeres de distinto estrato social y diferente edad que se conocen en un salón de manicura. Sus repetidos encuentros darán lugar a una curiosa amistad que las hará cómplices, hasta el punto de tomar la decisión de rebelarse contra su realidad y provocar un tsunami emocional en sus familias. ¿Qué ha pasado con la capacidad para elegir? ¿Son víctimas de lo que se espera de ellas? Este inconformismo, unido a un sentimiento de sororidad, también las empujará a ayudar a otras mujeres a resolver sus problemas.

“Nails es una rebelión frente a la realidad actual de las mujeres: imposiciones, estrés crónico, expectativas, juicios y etiquetas”, ha comentado Araceli Álvarez de Sotomayor, creadora de la serie. “Las protagonistas se atreven a decir basta y forman El Club de las Mujeres Libres, un espacio seguro donde no se les exige ser perfectas y pueden compartir confidencias, todo en clave de humor y en episodios de 30 minutos”, ha explicado.

SkyShowtime lanza los tres primeros episodios este lunes 6 de octubre, mientras que los cinco restantes se irán ofreciendo cada semana en la plataforma. Nails es el proyecto más reciente del contenido original de SkyShowtime en España, que también incluye en su catálogo la docuserie Receta para un asesinato y las series Mamen Mayo y Matices.