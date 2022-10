En directo, adiós a Jesús Quintero: el entierro será mañana

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), pueblo natal de Jesús Quintero, ha anunciado que, finalmente, la capilla ardiente del periodista se instalará este martes en el centro sociocultural Jesús Quintero de esta localidad, y no en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán, como se informó en un primer momento. Este velatorio público estará abierto desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas la alcaldesa de la localidad, Rocío Cárdenas,que también ha aclarado que el entierro se llevará a cabo este miércoles por la mañana (aún no se ha concretado hora) en el cementerio municipal. Cárdenas ha solicitado que "se cumpla la voluntad de su familia", que es la de "tener una ceremonia íntima", tras lo que, una vez enterrado "se podrán realizar todos los homenajes que se merece una figura de su nivel".

"Creemos que su pueblo tiene que dar hoy acogida a las personas que se quieran despedir de él y desde San Juan del Puerto damos las gracias a toda la sociedad española. Se están recibiendo muchos mensajes desde el mundo de la política, de la cultura y del arte, por parte de grandes figuras entrevistadas por él", ha añadido Cárdenas.

Asimismo, ha indicado que se están "ultimando todos los detalles" para que todos los vecinos "puedan despedirse" de Jesús Quintero porque "era una figura que trasciende de lo local", así como ha señalado que Quintero "tenía muchísimos amigos" por lo que "es probable que se desplacen este martes a la localidad" para dar su último adiós.

El último mensaje de Quintero

"Ahora me voy a contestarme a mí mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que he hecho durante todo este tiempo a los demás". Así empieza el último mensaje que dejó grabado en vida el periodista onubense Jesús Rodríguez Quintero, conocido como El Loco de la Colina, que falleció este lunes a los 82 años. Se trata de un audio de poco más de dos minutos en el que, a modo de testamento, Quintero se despide de la vida terrenal con el mismo estilo y prosa que le ha caracterizado durante estos años.

Antonio Jiménez Filpo, amigo del onubense, ha sido el encargado de custodiar este mensaje hasta el fallecimiento de Quintero, cuando, siguiendo la voluntad del propio periodista, ha compartido las últimas palabras de este "loco genio" con sus amigos y compañeros de profesión. Carlos Herrera ha hecho este martes público dicho mensaje y lo ha dado a conocer a través de las ondas en su programa Herrera en Cope.

"Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario", continua Quintero en su relato. "Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo. Sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido".

Quintero ha sido uno de los periodistas más populares de la radio y la televisión de los años 80 y 90, que revolucionó el género de la entrevista apoyándose en el recurso del silencio, su mirada y sus frases espaciadas.

El Loco de la Colina hizo más de 5.000 entrevistas a personajes como Antonio Gala, Escohotado, José María García, Mario Conde, Jesús Gil, el duque de Feria, Rafael Medina; a humoristas como Chiquito de la Calzada, El Risitas y Manolito Pozí, y a personas consideradas marginales.

Su estilo personal, utilizando los silencios, su honda mirada y sus largas caladas del cigarro, con solo una pequeña mesa y un micrófono de separación entre el y el entrevistado, conseguían crear una atmósfera en la que sus protagonistas se sinceraban y dejaban a un lado su imagen pública más conocida.

San Juan del Puerto decreta tres días de luto

Rocío Cárdenas, alcaldesa de San Juan del Puerto (Huelva), localidad natal del periodista, ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por su muerte. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento a familiares y amigos.

Asimismo, ha remarcado que el pueblo de San Juan del Puerto velará por el legado de quien es su Hijo Predilecto.

Además de decretar los tres días de luto oficial, la alcaldesa se ha puesto a disposición de la familia para todo lo que pudiesen necesitar.

"La memoria de Jesús Quintero siempre permanecerá viva desde lo alto de la colina que le vio nacer", han apuntado.

La Factoría de Jesús Quintero

Una de las cosas que más entusiasmaba al Loco era la Factoría Jesús Quintero, un ambicioso proyecto que comenzó cuando el 7 de agosto de 2020, aceptó la propuesta del Ayuntamiento de San Juan de conservar su archivo en el centro sociocultural que lleva su nombre, y posteriormente inició los trámites para la creación de la futura Factoría Jesús Quintero, que se encuentra ya en los últimos detalles para su apertura al público.

Ese archivo recoge 40 años de preguntas y respuestas con los líderes de la política y la cultura, Los Perros Verdes, Los Ratones Coloraos en España, Argentina, Uruguay y toda la comunidad hispana en Estados Unidos, a través de Direct tv.

Incluye diez mil horas de televisión internacional y cinco mil entrevistas que gracias a la creación de la Factoría podrá llevar a cabo el ambicioso proyecto cuyo objetivo es convertir a San Juan del Puerto y Huelva "en una tierra que venga a significar en el mundo de la cultura, el arte y en especial la comunicación todo un referente", según el consistorio.

Piden el título de Hijo Predilecto de Andalucía

Las muestras de cariño y respeto hacia Quintero no han dejado de producirse desde que se conociera su muerte. Compañeros de profesión, políticos y artistas, todos han querido rendirle un sentido homenaje y han destacado su labor en la radio y la televisión.

En este sentido, Adelante Andalucía ha reclamado este martes al Gobierno andaluz el título de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo para Jesús Quintero. En la coalición se ha declarado "conmocionados" por el fallecimiento del periodista y comunicador, a quien describe como "una de las voces referentes andaluzas que llevó el arte del la comunicación a otra esfera y ha dejado un legado para la historia", de ahí la propuesta para la concesión de este reconocimiento, según una nota de la coalición.

Jesús Quintero recibió en febrero de 1986 la Medalla de Andalucía en la categoría de plata siendo presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha expresado que aunque "nos gustan más los homenajes en vida, es de justicia que cuente con este reconocimiento en nuestra tierra".

La familia del periodista ha agradecido las "infinitas muestras de cariño" recibidas por parte de toda la sociedad española, y "muy especialmente de todos sus compañeros de profesión", después de que "se despidiese de la vida con gratitud y paz".

Los grandes de la radio despiden al Loco

La muerte de Jesús Quintero no ha podido pasar desapercibida entre los conductores de los principales programas matinales de la radio española. De Ángels Barceló a Carlos Alsina y Carlos Herrera, todos han tenido unas palabras para lamentar y ensalzar la figura del comunicador onubense.

Carlos Herrera en la Cope iniciaba su programa a las 6:00 reproduciendo un audio que el propio Quintero dejó preparado para transmitirlo a sus amigos y conocidos tras su muerte. Herrera, que ha calificado a su compañero de profesión como "un loco genio de las coas", ha recuperado este audio íntegramente a las 8:00, en medio de un sentido homenaje tras el que Herrera solo ha podido añadir:"¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué digo yo? ¿Y ahora qué les cuento, los Presupuestos Generales del Estado? ¿Le hablo ahora de lo mundano y perfectamente prescindible? Las cosas de cada día. Jesús Quintero, in memoriam".

Políticos y autoridades andaluces muestran sus condolencias

Políticos, autoridades y alcaldes andaluces han mostrado este lunes sus condolencias por la muerte del periodista onubense, y a quien se han referido como el "mago de los silencios".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del periodista Jesús Quintero, "maestro de la comunicación que elevó el género de la entrevista con el dominio de la palabra, los silencios y un estilo propio". Moreno, que ha recordado que Jesús Quintero es Medalla de Andalucía, ha enviado a través de un mensaje en Twitter su pésame y cariño a su familia y sus seres queridos.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado, a través de su cuenta de Twitter, que "gracias a su inimitable personalidad y talento, Jesús Quintero creó una nueva forma de concebir el periodismo, desde Andalucía", toda vez que ha destacado que es "un maestro indiscutible, que estará presente en la memoria de varias generaciones. Mi apoyo y todo mi ánimo para sus familiares y amigos".

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha señalado que "muere un artista de la comunicación, un maestro de la pregunta, un mago de los silencios", y ha añadido que "con Jesús Quintero se marcha una forma única de entender la radio y la televisión. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Un maravilloso loco andaluz".

También, a través de su cuenta personal de Twitter, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mostrado sus condolencias por la muerte del comunicador. "Nos deja el periodista Jesús Quintero. Un referente de la televisión del que siempre recordaremos las numerosas e íntimas entrevistas que realizó con un estilo propio y único. Mi pésame a familiares, amigos y compañeros", reza en su tuit.

Nos deja el periodista Jesús Quintero. Un referente de la televisión del que siempre recordaremos las numerosas e íntimas entrevistas que realizó con un estilo propio y único. Mi pésame a familiares, amigos y compañeros. DEP. — Antonio Muñoz (@antoniomunozsev) October 3, 2022

"Qué paradoja tan grande la de llamarse el loco de la colina una de las personas más lúcidas de la historia del periodismo y la televisión. Esos silencios quedarán para la eternidad", han señalado desde IU Andalucía a través de su cuenta de Twitter.

Recuerdo a mi padre oyéndole por la radio, y luego aficionarme a sus entrevistas. Cuánta delicadeza y maestría manejando palabras, gestos y silencios. Descanse en paz el loco más lúcido, gracias por tanto. pic.twitter.com/2ZnudCnQVX — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) October 3, 2022

El grupo Adelante Andalucía ha escrito en su cuenta en dicha red social que "nos deja una de las grandes voces andaluzas", un "inmejorable embajador de nuestra Andalucía". "Nos queda su legado comunicativo inigualable", ha señalado.

Entre alcaldes y municipios andaluces, también ha reaccionado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, que ha mostrado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Jesús Quintero. El alcalde de Cádiz, José María González, ha comentado que "para Cádiz es una pérdida muy sentida, el periodista de los silencios".

El alcalde regidor ha recordado que "su vínculo con Cádiz siempre ha estado presente, manifestando su amor en numerosas ocasiones y entrevistando a personajes de la ciudad". Quintero fue pregonero del Carnaval de Cádiz en 1984 y encarnó la figura de Rey Baltasar en 1989.

La despedida de Alejandro Sanz

El mundo de la música, y del espectáculo en general, también ha querido despedirse del Loco con emotivas y cariñosas palabras. Uno de los primeros artistas en hacerlo ha sido Alejandro Sanz, que lo recuerda como "un genio": "Bailaor de las palabras y los silencios. De preguntas con respuestas imposibles. Infinita será esa locura, únicamente tuya, que solo tienen los genios".

Bailaor de las palabras y los silencios. De preguntas con respuestas imposibles. Infinita será esa locura, únicamente tuya, que solo tienen los genios. Jesús Quintero 🙏 ETERNO 🙏 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) October 3, 2022

La marcha de Quintero de RTVE

En 2007, RTVE censuró una entrevista de Quintero al periodista deportivo José María García, un veto injustificado por parte de Luis Fernández, por aquel entonces presidente de RTVE, tal como más tarde la justicia confirmó.

El 21 de febrero de 2007 se había anunciado que aparecería en El programa de Quintero el periodista deportivo, ya por entonces retirado de los medios (en los tiempos de Hora 25 en la SER, a García le relevaba a la una y media de la madrugada El Loco de la Colina). Luis Fernández adujo que en ese contenido había "insultos, descalificaciones y ataques a terceros" que lo convertían en impublicable. Sólo se emitió el fragmento en el que García aludía al propio Fernández para que se comprobara que la cancelación no era un motivo personal.

Esta censura al trabajo de Jesús Quintero fue reconocida en los juzgados, donde el demandante fue García, a quien la justicia le dio la razón. La entrevista era un ejercicio de libertad de expresión. El programa continuó unas semanas más. El fallecido periodista justificó a este periódico que, pese a la incomodidad tras la censura, prosiguió unas semanas más en La 1 por mantener el trabajo de quienes trabajaban en su productora, El Silencio. El programa de Quintero rozaba entonces los 3 millones de espectadores, 15,8%, sobre la media que tenía La 1, unos datos que ahora serían imposibles para la cadena pública.

Rocío Jurado vista por Quintero

Quintero poseía esa virtud única que poseen los periodistas más dotados, los maestros de su oficio: sabía ganarse la confianza de sus invitados y generaba en sus entrevistas la complicidad necesaria para que sus interlocutores les abrieran el corazón. Una de esas personas que le mostró su visión del mundo en un plató en repetidas ocasiones fue la cantante Rocío Jurado, con quien protagonizó algunos momentos estelares de la televisión.

La última entrevista que concedió en televisión la chipionera fue en El loco de la colina, un programa emitido en TVE en enero de 2006, seis meses antes de la muerte de la Jurado. Allí, la artista explicó qué había sentido cuando le comunicaron los médicos que estaba enferma.

De Lola Flores a El Risitas

Los personajes singulares que traía el de San Juan del Puerto a su mesa, la mesa del plató, un rincón de confesiones iluminado a la cara y ahumado entre cigarrillos, eran en su mayoría interlocutores insólitos. Gente para contar, además de grandes figuras y también personajes que la actualidad podía llevarlos de una oreja a contarles las verdades a Quintero.

Y precisamente, por fabricar las verdades, por sus historias ente la fabulación, la trola aumentada y el testimonio sincero, el cantaor El Beni de Cádiz fue el personaje favorito de El Loco. Si acaso le disputa el honor el gran rockero sevillano Silvio (que acudió ebrio a su entrevista).

Su personaje más emblemático, que ha superado al propio programa, fue El Risitas. Sus vídeos virales han recorrido todo el mundo por su risa contagiosa. En la primera entrevista el propio Quintero le pregunta: ¿Por qué le llaman El Risitas?

Juan Joya Borja, fallecido el pasado año, fue llevado al programa por el hostelero y cantaor sevillano Pepe Peregil. Fue quien tuvo el olfato de que ese buscavidas era uno de esos ratones coloraos que merecía ser conocido. Lo demás es casi historia de la televisión en España. Cualquier fragmento de las vivencias de El Risitas siguen siendo un éxito a día de hoy en Youtube.

Hubo entrevistas con un enfoque insólito hasta ese momento como Julio Iglesias. El artista internacional, y a la vez el más esquivo hasta entonces, fue llevado ante Quintero en la charla más sincera del cantante.