Muere la madre de Laura Dern, la actriz Diane Ladd, y la tragedia que le acompañó toda su vida

La actriz Diane Ladd, ha fallecido a los 89 años. Era madre de la popular estrella Laura Dern y estuvo nominada al Oscar en tres ocasiones. Ladd, hija única de la actriz Mary Bernadette Ladner y el veterinario Preston Paul Lad, estaba rodeada de sus familiares, incluida su hija, este lunes en su domicilio californiano. Dern ha mostrado sentidas palabras hacia su madre, que le marcó profundamente en su vocación interpretativa y la tenía como referencia.

La fallecida intérprete también estuvo nominada en distintas ocasiones a los Emmuy como actriz de series de finales de los 50 y principios de los 60, ficciones pioneras para la pequeña pantalla. Entre las serie donde intervineo estaba Perry Mason, el personaje de Raymond Burr que fue el primer éxito internacional de la televisión, o Mr. Novak. Su debut en el cine fue con Los ángeles del infierno (1960) de Roger Corman. También intervino en la gran pantalla en obras fundamentales como Alicia ya no vive aquí (1974), de Martin Scorsese; o Chinatown (1974,) de Roman Polanski.

Junto a su hija participó en la película de David Lynch Corazón salvaje, 1990, en un dueto de madre-hija con gran química, como concebía el también fallecido cineasta. Ambas coindicieron en otras seis películas y estuvieron nominadas en 1992 por El precio de la ambición. En 2015 Diane Ladd intervino en Joy, junto a Jennifer Lawrence. Entre sus devociones estaba Pedro Almodóvar por su pericia en desentrañar la personalidad femenina. Precisamente esta vertiente feminista marcó su trayectoria.

Diane Ladd: tres matrimonios y una tragedia

Vivió un turbulento matrimonio con el también actor Bruce Dern, entre 1960 y 1969, y que estuvo marcada por la tragedia de perder a su primogénita cuando era un bebé. Su último marido, Robert Charles Hunter, con quien se casó en 1999, falleció el pasado agosto. Estuvo casada con un ejecutivo, William A. Shea, entre 1969 y 1976.

En 1965 sufrió la pérdida de la pequeña Diane Elizabeth Dern. Murió a los 18 meses por una lamentable caída cuando estaba bajo el cuidado de la niñera contratada por la familia ya que el matrimonio Dern estaba de rodaje.

La pérdida de la pequeña sumió a ambos en una depresión. La pareja tuvo otra hija, Laura, nacida en 1967. En un libro biográfico Diane ha expresado la profunda redención que supuso Laura Dern en su vida, cómo iba creciendo esa complicidad lastrada por la tragedia familiar. "Al morir Diane Elizabeth aprendí a vivir con el corazón roto. Ese dolor me hizo mejor actriz, mejor madre", resumió. Su duelo familiar lo trasladó al personaje de Alicia ya no vive aquí.

Con su hija intervino en Enlightened (2011-2013), serie de HBO que hablaba de la dependencia familiar y el cuidado a los vulnerable. Su última aparición ha sido en la serie The Clinic.