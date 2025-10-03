Muere Javier Manrique, un imprescindible de 'Camera Café' y otras comedias

El actor Javier Manrique, un habitual secundario de series y películas de comedia, ha fallecido a los 56 años, confirmada la noticia por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a través de sus redes sociales.

Nacido el 27 de noviembre de 1968 en Lima, Perú, Manrique también desempeñaba como agente y deja un legado de decenas de títulos y uno de los intérpretes habituales en las cintas de Álex de la Iglesia.

En la recordada serie de sketches Camera Café (2003-2009), interpretó durante varias temporadas a Lorenzo, personaje de la desquiciada oficina de Telecinco que le valió el cariño masivo del público por su humor absurdo. Era el contenido más visto a finales de la primera década de este siglo en la TV en España.

Entre otras series protagonizó Jacinto Durante, representante, en 2000 para TVE, donde daba vida al personaje que daba nombre a la ficción donde también se encontraban Concha Cuetos o Juan Luis Galiardo. En esta serie se produjo el viral cameo de Mariano Rajoy, que se encontraba con el personaje de Galiardo.

Las puertas de Jacinto Durante se habían abierto anteriomente por su papel coprotagonista en otra serie de La 1 (La Primera, entonces) A las once en casa (1998-99), con Antonio Resines y Ana Obregón, comedia que está siendo recuperado con notoriedad en las plataformas acutales. En esta rescatada serie es Antonio, un mánager fracasado. También tuvo apariciones episódicas en Farmacia de guardia y en Hospital Central.

El último trabajo de Manrique frente a la cámara había el sido cortometraje El camino de la totalidad (2018). Había debutado en el cine con apenas 26 años en Todo es mentira (1994), dirigida por Álvaro Fernández Armero, donde demostró su talento para el humor y la drameida cotidiana, papeles que definieron gran parte de su trayectoria, que recibió un espaldarazo con la premiada El día de la bestia (1995) de Álex de la Iglesia, junto a Santiago Segura y otro actor fallecido, Álex Angulo. También intervino en Más que amor, frenesí , Las brujas de Zugarramurdi o Mi gran noche (2015).

También intervino en Pasos de baile (2002, dirigida por John Malkovich). Taxi, de Carlos Saura (1996) o Pon un hombre en tu vida (1997) fueron algunos de esos títulos en el cine que le llevaron a su etapa más fructífera en la televisión.