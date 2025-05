Melody ficha por Telecinco con un contrato sonado por una noche

Melody habría cerrado ya un contrato con Telecinco para aparecer en el De Viernes de esta semana. Tras una rueda de prensa este lunes donde sus críticas a RTVE fueron evidentes, con un mar de fondo más acusado que el que parecía en principio, la cantante sevillana que ocupó el 24º lugar en Eurovisión tiene cuestiones pendientes de las que hablar y lo haría en la competencia, según adelantan distintos medios y que Mediaset anunciaría este miércoles.

Melody ha estado en el ojo del huracán tras su participación en Eurovisión y se encuentra en un momento clave de su carrera, navegando entre controversias, negociaciones millonarias y esa esperada aparición en Telecinco tras su rueda en RTVE donde dijo que si a ella le hubieran dejado habría hecho "algo más potente". Da la sensación, de todas formas, que la indiferencia del público fue por la canción en sí y no tanto por los efectos que podía presentar. Desde el primer momento las casas de apuestas apuntaban muy bajo para España y se refrendó el día de las actuaciones.

Melody no tuvo el resultado esperado y Esa diva fue un ejemplo de entrega y trabajo pero no fue suficiente, aunque la artista sevillana se sienta dolida por la reacción de medios y ha encajado mal las bromas de La Revuelta.

Uno de los temas que podría abordar ampliamente en De Viernes es su estado físico y mental durante la preparación eurovisiva. Regresó de Suiza a España via Málaga para estar con su hijo en la casa familiar de Mijas. El gesto fue afeado pero ellla ha reclamado respeto por cuestión de salud mental. "Hablan mucho de la salud mental y hacen burla de mí, no me gusta esa doble moral", llegó a decir en la rueda de prensa.

Melody en la rueda de prensa de este lunes

Diga lo que diga, porque hay margen para contar aspectos de lo vivido en Basilea y su forma de tratar el arte, el representante de Melody estaría negociando esa aparición en el programa De viernes, con Santi Acosta. Según crónicas que aventuran la negocaciación, la cantante habría pedido una cifra de seis dígitos y que podría estar en unos 150.000 euros por hora y media de programa.

Por repercusión y audiencia es un fichaje de éxito. Ya los componentes de Nebulossa aparecieron el pasado año en el mismo programa así que pese a toda la polémica que rodea a Melody (que insiste no entrar en política cuando se le ha pedido poosicionarse, como la propia TVE, sobre Israel en Eurovisión y la guerra en Gaza) la de Dos Hermanas no ha hecho nada diferente a sus antecesores. Pese a que ya estuvieron los representantes eurovisivos de 2024, la presencia de Melody en Telecinco va alimentar aún más las polémicas. La cantante pese a su mal puesto en Eurovisión vive un buen momento profesional, con una gira que el día 30 se inicia en Anteqera.