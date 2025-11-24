El mejor imitador de España ayudó a Suárez y Carrillo en 'Anatomía de un instante'

Anatomía de un instante se ha convertido en una de las series españolas de la temporada. Movistar Plus + estrenaba el pasado 20 de noviembre esta historia de cuatro entregas basada en la novela de Javier Cercas con cuatro personajes claves en el intento del golpe de estado de 1981. El presidente Adolfo Suárez está intepretado por Álex Morte, protagonista de La casa de papel, irreconocible y exacto como el dirigente de UCD. Otro actor camaleónico como Eduard Fernández encarna al líder del PCE en la clandestinidad, Santiago Carrillo y otro algecireño como Morte, Manolo Solo, se transforma en el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente y alfil fundamental para controlar a la cúpula del ejército franquista, opositor a las aperturas. Es otra asombrosa caracterización.

David Lorente es Antonio Tejero, el teniente coronel golpista que asaltó el Congreso. Cada uno cuenta con una entrega monográfica que explica su pasado y papel en la Transición. El capítulo de Tejero está centrado en el juicio posterior al golpe.

El cineasta sevillano Alberto Rodríguez, siguiendo sus trabajos en aquellos años como La isla mínima o Modelo 77, contextualiza de forma notable las situaciones ambientadas en aquellos años. Una labor en la que el equipo de Arte es fundamental para que con el vestuario y la caracterización los personajes sean creíbles y los actores 'desaparezcan'.

Álex Morte en distintas entrevistas señala a los compañeros del equipo artístico como creadores de su personaje, él como intérprete ayuda a completar ese retrato reconocible del presidente del Gobierno de la Transición. Para una correcta caracterización lleva una prótesis en la nariz y trabajó mucho la gesticulación para aproximarse lo más posible al carismático Suárez. En el caso de Eduard Fernández como Carrillo, se le suministro un corrector bucal con el que su rictus en la mandíbula queda más horizontal, adoptando un gesto muy identificativo del líder comunista, donde las gafas y el peinado terminan de abocetar un personaje en el que la intepretación del actor catalán es también certera.

Ambos han tenido que pulir en prounciación y posturas para que sus líderes políticos fueran totalmente verosímiles. Fue Eduard Fernández, con otras transformaciones que tapan por completo a la fisonomía del actor como en El 47, Marco, la verdad inventada o Mientras dure la guerra, quien recurrió a Carlos Latre para perfeccionar la voz de Carrillo. El líder del PCE fue durante lustros uno de los personajes más imitados en los escenarios, como en los espectáculos de Pedro Ruiz, en clave de parodia. Un asunto más serio era dotar de vida al personaje sin caer en la caricatura. Con Carlos Latre y su trabajo de perfilar detalles en gestos y giros de voz la labor de Fernández es totalmente creíble en Anatomia de un instante. "Un sapo", fue la idea resumen para acercarse al personaje.

"Acompañar a Eduard Fernández en la creación del personaje de Santiago Carrillo ha sido un auténtico privilegio. Un placer trabajar juntos la voz, la presencia y la esencia del personaje", ha reiterado el humorista.

A sugerencia de Eduard, Álex Morte también tuvo unas sesiones con Carlos Latre para mejorar la pronunicación de Suárez (terminando las palabras en zete en lugar de "d", como "verdaz"). Como aparece en la miniserie el presidente centrista sufría de fuertes dolores en la mandíbula por lo que no podía abrir la boca en exceso, habla "como a besitos" por la forma de pronunciar, como señala Morte. Esa forma de hablar la trabajó junto al imitador castellonense, que durante muchas temporadas fue jurado en Tu cara me suena donde daba consejos útiles para que el imitado se impusiera. En Youtube ha subido tutoriales para trabajar detalles que permiten a cualquier acercarse a la vocalización de Nadal, Ferrán Adriá o Pedrerol, algunos de sus personajes más celebrados.

En Anatomía de un instante el trabajo de Latre se percibe en la conseguida pronunciación de sus dos personajes principales.