Marc Cucurella no se corta y pone en su sitio a David Broncano

Marc Cucurella ha sido uno de los últimos invitados a La Revuelta, el programa de David Broncano que mantiene una lucha feroz contra El Hormiguero en la nueva temporada televisiva. El futbolista internacional español ha protagonizado una de las entradas más brutales en el plató de La Revuelta, al que ha llegado a través de una tirolina. “Hacemos la entrevista desde aquí”, ha dicho mientras permanecía colgado de la cuerda.

La entrevista del jugador del Chelsea ha estado marcada por el intercambio de vaciles e indirectas. Después de entregarse varios regalos, han aparecido las primeras ocurrencias del futbolista formado en la cantera del FC Barcelona. Broncano le ha comentado que los futbolistas entrenan poco en comparación con otros deportistas, provocando la primera estocada de Cucurella. “Como tú, trabajas poco y cobras mucho”, un vacile que ha revolucionado al público asistente. “Este chaval es un mapache, te salta al cuello”, ha contestado el jiennense.

Los vaciles no se iban a quedar ahí. El presentador de La Revuelta tenía curiosidad por saber cómo era su relación con Grimaldo, su principal competidor por el lateral izquierdo de la selección española. “Somos muy amigos, nos llevamos muy bien, la competencia no significa enemistad. Como tú con…”, dijo en alusión a Pablo Motos, el conductor de El Hormiguero. “Podemos jugar los dos, hay partidos para todos”, ha sentenciado Broncano.

Tras confesar lo mal que lo pasó con la mano no pitada en el partido frente a Alemania, “estaba cagado”, llegaba el turno de las preguntas clásicas del programa. Sobre el asunto del dinero, Cucurella aclaraba que se había comprado una casa en Londres. “Me he comprado una casa en Londres. Así que entre 5 y 10. O subiendo”. La réplica de Broncano fue fulminante. “Eso es lo que ganas al año. Marc, me estás mintiendo”. “Entre 10 y 20”, ha corregido el futbolista.

Respecto al sexo, el jugador ha lanzado una advertencia antes de deslizar una cifra. “Me han dicho que si contesto, el siguiente mes, sequía. Me la voy a jugar. Tengo tres hijos, los suegros en casa, que están molestando o ayudando, depende del día. Dos semanas con la selección… entre siete y diez”, ha zanjado.