La maquilladora de 'Fiesta' en Telecinco se da un fuerte golpe en directo, "no merece la pena"

La precipitación para no ser vista cuando estaba a punto de reanudarse el directo del magacín de Telecinco Fiesta le costó un patinazo con fuerte caída para una de las maquilladoras del programa, que había corrido al centro del plató para atender a Terelu Campos. En el regreso tras publicidad este domingo del espacio de las tardes de los fines de semana, la profesional había acudido para un retoque a la presentadora veterana del espacio, cuyo segmento había pasado a ocupar las dos horas de arranque.

La actriz y colaboradora de la tertulia de este programa, Belinda Washington, socorrió a levantar a la maquilladora que estaba en el suelo, que se incorporó aprisa para no afectar al desarrollo del contenido. En las redes se ha lamentado que Terelu se tomara a risa el incidente, como el resto de compañeros. Belinda estuvo a la altura del momento, una anécdota en la que la persona accidentada es lo primero. "Estamos en directo, no te mates porque no merece la pena...", quiso quitar hierro Terelu mientras entre el revuelo aplaudía el resto de la tertulia. Casasola_89 compartió el video del percance.

El espacio prosiguió y no hay constancia de que sufriera una grave secuela por la caída esta compañera.

Tras el bloque de Terelu se incorporaron a la conducción César Muñoz y Álex Blanquer, presentadores estivales que relevan a Emma García y que han perdido presencia en el maratón de los fines de semana.