Manu Pascual roza el bote de 'Pasapalabra' ¿Habrías acertado esta actriz con la "Y"?

Manu Pascual a una palabra para llevarse el bote de 'Pasapalabra'

El concursante madrileño Manu Pascual puso al borde del infarto general este lunes en Pasapalabra al quedarse a una sola respuesta para completar el rosco. El espacio de Roberto Leal supera ya los 2,3 millones de bote y cada tarde el duelo entre el de Collado Villalba, que está cerca de las 400 tardes consecutivas, y la coruñesa Rosa Rodríguez es reñido.

¿Cuál fue la palabra que le faltó a Manu Pascual este lunes? Un apellido, las preguntas que suelen ser más engorrosas por la amplia cultural que hay que controlar. En este caso la cuestión, con "contiene la Y", el apellido de la actriz protagonista de la película de 2017 La leyenda del diamante.

La respuesta correcta era: Ana Layevska, la intérprete principal de esa película mexicana. Un apeillido imposible de lanzar siquiera de casualidad.

Manu, que lleva ya un año en duelo directo con Rosa y ha estado otras cinco veces a punto de alcanzar el gran premio, se encontraba este lunes inspirado como demostró en La Pista. En el rosco estaba empatado con su rival a 18 respuestas correctas. Encandenando aciertos la gallega de origen argentino alcanzó los 23. Manu tras acerta una más en la siguiente vuelta apretó en emoción hasta superar a su compañera y llegar a las 24 respuestas. Solo quedba esa "Y" que era de un nivel cinéfilo altísimo. Rosa ya se quedó a una respuesta en septiembre.

El bote se ha quedado en 2.302.000 euros, récord de la actual andadura que seguirá acumulándose en días sucesivos, con Manu y Rosa perfilándose como pareja duelista por mucho más tiempo.

En estos momentos así está el cuadro de honor de ganadores de Pasapalabra.

¿Quiénes se han llevado el bote de 'Pasapalabra'?

El sevillano Rafa Castaño tiene la cifra récord desde la puesta en marcha del concurso en Antena 3 de nuevo en 2020. Se llevó 2.272.000 euros en 2023 completando el rosco.

El malagueño David Leo García se llevó 1.866.000 euros en 2016 en Telecinco, uno de los premios más altos de la etapa anterior en Mediaset.

El madrileño Óscar Díaz es el ganador más reciente hasta ahora de Pasapalabra. Obtuvo 1.816.000 euros en mayo de 2024.

El canario Pablo Díaz fue el primer ganador de la actual andadura y consiguió 1.628.000 euros en 2021.

A continuación la vasca Sofía Álvarez se convirtió en la primera concursante mujer en ganar el bote, con 667.000 euros.

Ahora el dilema de alcanzar este premio parece estar entre Manu y Rosa.