Lolita habla a Jordi Évole de quienes "ha tenido debajo de la cama"

La figura de uno de los grandes de la rumba catalana, Antonio González El Pescaílla, se difumina a la sombra de su esposa, Lola Flores. La envergadura artística de la jerezana eclipsó a quien le acompañó en los escenarios y en la vida y que a día de hoy, escuchando su voz y el ritmo de su guitarra, se le puede considerar un autor revolucionario en su género. Lolita, la hija mayor de su matrimonio con Lola, es consciente de que es así y le gustaría hacer un documental. "Mi padre tiene una historia brutal y yo estoy loca por hacerle un documental", El reivindicativo Lola, producido para Movistar Plus +, ya fue un acontecimiento, y un descubrimiento de la Faraona entre las nuevas generaciones, con el respaldo de sus hijas. Ahora a ellas le gustaría hacer algo similar con su padre.

Las confesiones de Lolita en Lo de Évole en La Sexta fueron muchas, extensas y surgida del corazón. Es la labor de Jordi Évole, la intimidad sin forzar, el diálogo como si la cámara no estuviera enfocando. Fue a ver a Lolita a su representación de Poncia, prolongación sobre el personaje de La casa de Bernard Alba, y ante la sorpresa y fascinación de su trabajo interpretativo le fue sumando cachos de esas conversaciones barcelonesas que compartieron. Y que Lolita estaba deseosa de hacer. Habló de sus debilidades, de los altibajos complicados que llegó a tener, sin trabajo. Y con muchos chismes a su alrededor. Cuando habló de su familia, de sus hermanos que, como ella, nacieron famosos nada más nacer, reveló que son personas que siempre han estado muy unidas pero que han gozado de autonomía para contar qué les pasaba, o no. En casa de Lola siempre hubo libertad para contar y tambiérn para callar. No son de "contar por contar". Nadie pregunta, aunque todos fueron lbres para hablar. Como sucede con los sentimentos mutuos entre Lolita y su hermana Rosario.

De ahí que llevaran mal los comentarios de cronistas del corazón cuando se atrevían a desgranar sus intimidades. Presuntas amigas de Lola Flores, "que nunca comieron en mi casa aunque dijeran que eran íntimas de mi madre", que alardeaban de datos inventados, inexactos, de conjeturas. Lolita habó de tantas personas "que han estado debajo de su cama", que presuntamente han sido testigos de sus vifvencias, de sus malos momentos, cuando nunca fue así. Gente que se aprovechó de la popularidad de todos ellos para hacer negocio. Claro que también Lolita reconoce que tuvo que hacer dinero de su vida cuando lo necesitó.Y tuvo que empeñar cosas, pedir créditos que se complicaban. Pero desde fuera fueron muchos se aprovechaban de ellos cuando parecía que eran los Flores los comerciaban sobre su vida personal.

Ha confesado que en principio ella no tenía pensado seguir los pasos de su madre, Siendo una adolescente grabó Amor, amor, y fue un éxito arrollador que no esperaba. Lo ganaba muy bien en las galas, pero todo había sido imprevisto.

Por supuesto la muerte en apenas un par de semanas de su madre y de su hermano Antonio, le originaron una depresión que se extendió durante año y medio. Fueron sus hijos las que contibuyeron a salir de ese pozo. Su vida se derrumbó. Incluso durante sus actuaciones, arramblaba con cosas de rabia, de frustración. Le llevó a consumir drogas, "tomaba coca". "Me daban sin dormir las ocho, las nueve de la mañana. Me lavaba la cara que me vieran bien y luego me acostaba". Fue Elena la que dio la voz de alarma a su tía para decirle que su mamá estaba muy mal. Es ejemplo de esa discreción dentro de la familia, como una "familia Real" tras haber sido retransmitida en cada paso. Eso a su vez le ha convertido en una "mujer muy desconfiada". Es sincero, extrovertida ante los focos, pero no deja que entre cualquiera a su vida cuando todas las luces se apagan.

Lolita también tuvo momentos sentimentales difíciles, como su ruptura con Paquirri cuando Isabel Pantoja apareció en la vida del diestro de Zahara y por supuesto sólo tiene buenas palabras en torno a Juan y Medio, el protagonista del primer Lo de Évole de esta temporada. Ha reocnocido que durante tantos años de amor, "de sexo activo", como resalta, ha sufrido "relaciones tóxicas". "Me han humillado com mujer. No puedo decir que me hayan maltratado, pero sí han intentado manipularme psicológicamente", detalló en La Sexta. Pero por encima de todo ha tenido una vida muy satisfactoria en lo sexual. "Nunca me he inhibido, he tenido muy buena cama, como se suele decir... y la tengo", ha revelado Lolita a Évole, aunque ahora, "por tiempo", no tiene a nadie y cuando aparezca, ya verá por cuánto tiepo. Ella hablaba sobre sexo en las revistas ya en los años 80. No ha sido un tema de tapujos para ella. "Soy una mujer sexual, sexual".

Y mantiene un vínculo con su madre, a la que le cuenta lo que piensa. "Mi madre sabe todo lo que me pasa", renconoció la actriz de Poncia, que desde el escenario dio las gracias a Jordi por esta entrevista.