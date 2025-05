Lady Gaga a Melody, "pásate los puntos por el... choco"

La representante española en Eurovisión 2025 ya está en modo futuro. En su gira por España y sus siguientes actuaciones por América, que tenía pendiente desde hace años. Cuando Melody concluía este lunes su rueda de prensa para valorar el Festival de Eurovisión dejó para el último momento qué le dijo su amiga Lady Gaga. Que sí, que se puso en contacto con ella. La cantante sevillana asegura que su amiga, una de las grandes divas, se comunicó con ella, de la que conoce su trabajo desde que era una niña con El baile del gorila. "Lo cantaba en Nueva York", aseguraba

"Me ha llamado Lady Gaga, no puedo decir todo lo que me ha dicho, porque si lo digo todo subo el pan", ha adelantado en su narración. "Me llama y me dice mi Gaguita, porque yo le digo 'Gaguita ¿cómo estás, chocho..?', y ella me ha preguntado cómo me sentia", ha relatado. "Yo le dije estoy muy tranquila, los artistas siempre salimos escaldados", proseguía Melody. "Lady Gaga me dijo yo estoy decepcionada. Eso de los puntos qué es", inquiría desconcertada por su posición en Eurovisión. "Y me ha dicho, he aparendido unas palabras para ti: pásate los puntos por el choco... por el ñoco", ha comentado entre risas la eurovisiva. "Los artistas lo que tenemos que hacer es arte y música, nos vemos en los escenarios", le ha deseado a Lady Gaga y a todos los compañeros.

En la recta final de la rueda de prensa, Melody tuvo palabras de cariño hacia la directora de Comunicación, María Izaguirre "Ella ha visto que yo siempre he estado al pie del cañón" y a su vez la cantante valora que Eizaguirre ha estado junto a ella en todo momento. La directiva de RTVE ha destacado lo orgullosa que se siente por formar parte de la cadena pública y ayudar en un programa tan importante como el festival.