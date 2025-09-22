El lado oculto de Jenna Ortega: lo que no conocías de la actriz de moda

Miércoles ha sido el gran estreno del verano en Netflix. La plataforma de streaming ha dividido la serie protagoniza por Jenna Ortega en dos tandas para mantener la expectación entre sus millones de seguidores. En la segunda temporada de la ficción, Jenna Ortega ha dado un paso adelante y también ha ejercido de productora ejecutiva. La actriz ha reconocido que se sumó al equipo de Netflix para introducir pequeñas modificaciones en el guion que beneficiaran a su personaje.

¿Quién es Jenna Ortega y cuáles han sido sus trabajos anteriores en la industria cinematográfica? La joven nació hace 23 años en California en una familia de clase media. Cuenta con ascendencia mexicana por parte de sus progenitores, pero su dominio del español es muy pobre, un hecho por el que ha sido criticada. Pese a su corta edad, Jenna Ortega ha participado en más de una veintena de producciones. Su primer gran papel le llegó con Atrapada en el medio, una serie de Disney + que no tuvo mucho éxito durante sus dos temporadas y no presagiaba su éxito posterior.

Sus siguientes trabajos fueron en la serie You, las películas Scream 5 y 6 y la primera temporada de Miércoles en Netflix, que le ha otorgado el reconocimiento internacional. De hecho, la repercusión que obtuvo en la primera temporada de Miércoles le valió para que Tim Burton confiara en ella para ser la hija de Winona Ryder en Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la película de 1988 protagonizada por Michael Keaton.