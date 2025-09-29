Karlos Arguiñano revela los secretos de su eterna juventud: "Hago ejercicios todas las mañanas"

Karlos Arguiñano, a sus 77 años, sigue en la televisión con la misma fuerza y energía que en sus comienzos.

Hablar de cocina en televisión es hablar del maestro de los fogones, Karlos Arguiñano. El popular chef vasco acumula un bagaje de décadas en la televisión que le han convertido en un rostro familiar para los hogares españoles. El pasado 9 de septiembre arrancaba una nueva temporada de Cocina abierta, su programa de Antena 3 en el que estará acompañado de su hermana Eva y su hijo Joseba, que ha seguido los pasos de su progenitor.

En una entrega de la nueva temporada del espacio Karlos y su hijo han compartido una receta de cocina. Una oportunidad para comprobar su complicidad en los fogones y conocer algunos detalles de la estrecha relación que mantienen padre e hijo.

En un momento dado, Joseba ha bromeado con la capacidad física de Karlos que, a sus 77 años, sigue al pie del cañón y con la misma energía que ha transmitido en pantalla durante décadas. “Te veo con tanta habilidad aita”, le ha comentado con orgullo.

El veterano cocinero es una fuente inagotable de energía. “Es lo que tengo, energía. Estoy imparable, estoy atravesando un gran momento”, ha contestado Karlos. “La segunda juventud, la tercera”, le ha replicado su hijo.

El chef vasco ha reconocido que practica ejercicios físicos todas las mañanas para mantenerse activo y en buena forma. “No sé, no puedo parar. Hago ejercicios todas las mañanas, pero bien eh. A todos los que tengáis mi edad, incluso 15 o 20 años menos, os recomiendo que hagáis ejercicios”, ha señalado.

El conductor de Cocina abierta considera que para estar en forma no hace falta ir al gimnasio. “No hace falta estar en los gimnasios. Se están poniendo muy de moda. Ahora la gente se está poniendo muy en forma. Lo mismo que antes se iba a las discotecas, me parece que se va ahora a los gimnasios. Hay una movida en los gimnasios”, ha finalizado.