José Yélamo, de 'La Sexta Xplica', y la gala a la que acude en la provincia de Córdoba

Este miércoles 5 de noviembre el Teatro Coliseo de Palma del Río acogee la entrega de los Premios Al-Andalus Ateneo 2025, gala que rinde homenaje a figuras e instituciones que trabajan en pro de Andalucía. Celebra "a quienes tejen el tejido social, cultural y humano de nuestra tierra", como señala el director de los premios, José Luis Lozano. En su 27ª edición, estos galardones aúnan la inciativa del Ateneo palmeño y la Asociación Cultural Al Andalus. Entre los galardonados destaca el conductor del formato de actualidad de los sábados, La Sexta Xplica, el periodista gaditano José Yélamo, de ascendencia de Écija.

Los galardones de esta tarde estrenan estatuilla renovada, diseñada por Juanki y forjada por los artesanos de Barro de Palma y que incorpora el vibrante verde como símbolo de esperanza y arraigo natural andaluz. La gala estará conducida por la comunicadora Pilar Salazar y el propio José Luis Lozano.

Yélamo es premiado por desempeñar una labor periodística en una canal nacional como La Sexta, afrontando una visión de la actualidad con rigor y empatía junto a sus contertulios.

También será galardonado hoy el director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, en plena polémica por su enfrentamiento con el director de la Academia de la Lengua, de la RAE, Santiago Muñoz Machado. También será distinguido una de las alma musicales del célebre conjunto Cantores de Híspalis, Carlos Ruiz González, así como el cantaor Paco Candela, exponente de la revisión del flamenco y su difusión popular actual. Otra de las premiadas será la deportista Alicia Navarro.

El cantaor Paco Candela.

Asimismo en el acto en Palma del Río se reconocerá a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba; a la firma Imprenta Higueras; al núcleo de Calonge, por su 75 aniversario; la asociación Amigos de los Niños Saharauis; y la coordinadora de trasplantes del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Un tapiz de inquietudes y labores en torno a una Andalucía de presente y futuro.