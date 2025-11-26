Con esta iniciativa puedes echar una mano a Karlos Arguiñano y al Banco de Alimentos

Karlos Arguiñano y su hijo Joseba acaban de presentar, junto a Lidl, la segunda edición de su pan solidario de Navidad, una acción con la que la cadena reafirma su compromiso social en las fechas más señaladas del año.

El producto de esta campaña benéfica es un pack de cinco panecillos elaborados con harina de centeno y arándanos que llegará a todas las tiendas de la enseña el próximo lunes 1 de diciembre con un precio simbólico de 0,99 €. Cada euro recaudado se donará íntegramente a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para combatir la pobreza alimentaria entre los colectivos más vulnerables.

“En estas fechas, debemos pararnos a pensar en los que no podrán disfrutar de las fiestas como nosotros. Por eso, estoy orgulloso de unirme a Lidl por segundo año consecutivo para lanzar un pan solidario que ayudará a los bancos de alimentos en su labor tan importante para asegurar que a nadie le falte el pan en la mesa”, ha declarado Karlos Arguiñano, embajador histórico de la cadena de supermercados.

Por su parte, Joseba Arguiñano ha explicado la elección del sabor: “Este año hemos optado por un pan de centeno y arándanos, una versión más saludable pero igual de deliciosa. Y, además, con un propósito muy bonito. Esperamos que os guste”, ha señalado el también chef televisivo y que regenta un negocio de panadería.

La iniciativa solidaria forma parte de la campaña navideña lanzada por Lidl en España: más de 600 referencias especiales, de las cuales casi 300 pertenecen a la línea gourmet Deluxe y más de un centenar son absoluta novedad este 2025. La oferta se centra especialmente en producto fresco, carnes, pescados y mariscos,, de proximidad y sostenibilidad, complementada con el surtido permanente de la cadena.Entre las propuestas destacan:

Carnes frescas españolas: redondo de cerdo, pollos y pavos rellenos, codornices deshuesadas y pato confitado.

Ibéricos y patés: jamón de pato, paleta 100 % ibérica, salchichón y chorizo de bellota, mousse de pato al Oporto, foie gras mi-cuit y patés de perdiz y jabalí.

Pescados y mariscos: salmón en costra de hojaldre, bogavante cocido, langostinos tigre, carabineros, pulpo gallego, mejillones en escabeche premium, anchoas del Cantábrico 00, huevas de lumpo y salmón ahumado noruego.

Quesería gourmet: quesos rellenos de trufa o frutos secos, crema de Idiazábal, Grana Padano Reserva 20 meses, Tête de Moine, Flor de Esgueva curada al Pedro Ximénez.

Dulces típicos: turrones artesanos, polvorones sin gluten, mazapanes de Soto, bombones belga, panettone italiano, roscón relleno y barquillos crujientes de las marcas Deluxe y Favorina.

Bodega: vinos blancos, tintos y rosados con puntuaciones superiores a 90 en la Guía Peñín 2025, cavas reserva, espumosos brut nature y la tradicional cerveza de Navidad.

Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España, resume la filosofía de esta campaña: “En estas fechas, sabemos que factores como la calidad, la confianza y el ahorro son fundamentales a la hora de llenar las cestas de la compra. Nuestros consumidores buscan productos de la máxima calidad posible, en los que puedan confiar, y además teniendo en mente el ahorro como factor clave. Con nuestra propuesta para este año, queremos convertirnos en el aliado perfecto para que las familias puedan disfrutar de las reuniones alrededor de la mesa con total tranquilidad de que están tomando la mejor decisión de compra posible”.Además del surtido alimentario, Lidl completa la experiencia navideña con su sección de bazar: más de 700 juguetes de madera y marcas reconocidas, adornos luminosos, jerséis navideños (incluidos modelos para mascotas), mantas, velas aromáticas y packs de regalo, convirtiéndose así en el destino único para todo lo necesario estas fiestas