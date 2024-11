El inesperado proyecto de Nuria Marín en la renovada TVE

Nuria Marín fue uno de los rostros más punzantes de la crónica rosa en Telecinco. La que fuera presentadora de Socialité o Cazamariposas ha iniciado una nueva etapa profesional lejos del grupo audiovisual de Fuencarral. Mediaset cuando acabó con Sálvame también se llevó por delante a Nuria Marín, que ahora nos ha sorprendido a todos con su estreno en TVE.

Durante todo este tiempo, la periodista catalana no se ha quedado de brazos cruzados. Nuria ha reforzado su presencia en las redes sociales y ha desembarcado en TV3. En la cadena autonómica ha presentado los programas Love Cost y Tens un minut?, ejerciendo también de colaboradora en Està passant. Además, ha aprovechado para publicar su primer libro, Soy Afrodita.

Ahora la polifacética comunicadora ha dado el salto a TVE para sumarse a un nuevo proyecto profesional. Si tuviéramos que apostar, lo lógico sería por su fichaje por el programa D Corazón, pero su estreno en la cadena pública ha sido como colaboradora de 59 segundos, un formato de debate sobre la actualidad política y social.

De este modo, la expresentadora de Mediaset suma un nuevo programa a su trayectoria televisiva. Precisamente una faceta muy diferente a la que nos tenía acostumbrados y para la que ha demostrado su versatilidad. La leridana ha aparecido en antena como una comentarista más de la mesa de debate que conduce Gemma Nierga.

Sobre la celebración o no de las fiestas navideñas, la periodista ha dado libremente su opinión. “Antes hablabais del origen de la Navidad. Pero yo creo que el objetivo de la Navidad era que las familias estuvieran juntas. Eso es aplicar el principio cristiano. Creo que es más importante que los apliquemos, porque creo que también son los principios del civismo y no hace falta que seamos católicos para vivirlos. Tenemos que ser mejores personas, ayudarnos y que, a pesar de que estemos ilusionados con las luces y los regalos, nos acordemos que hay personas que no pueden celebrarla como Dios manda”, ha manifestado.