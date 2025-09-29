La importancia de que un artista en español como Bad Bunny protagonice el evento más estadounidense

El anuncio esta lunes de que el puertorriqueño Bad Bunny actuará en el espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026 marcará otro hito más en su carrera. Será así el primer artista hispano en presentarse en solitario en dicho evento, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias de Donald Trump.

Bunny confirmó su participación en sus redes sociales con un mensaje en el que aparece sentado sobre un poste de los palos de meta, luciendo una pava, el sombrero tradicional boricua, y un mar de fondo que se asemeja a su isla caribeña. Es un papel protagónico en el acontecimiento televisivo más visto en EEUU cada año, la final de la liga de fútbol americano, la Super Bowl.

Esa imagen del puertorriquño para anunciar su encargo refleja que el artista urbano está sobre el trono del deporte y la música, al ser el cantante más escuchado en el mundo, así como mostrar su defensa de la identidad puertorriqueña y latina.

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, afirmó el cantante en declaraciones al anunciarse su protagonismo en el interludio del evento deportivo estadounidense más visto del mundo y como voz crítica de Trump.

La actuación será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde el llamado "Conejo Malo" pondrá a ‘perrear’ en español a todos los televidentes y al público que asista al estadio, un hito que todavía no se ha logrado en medio tiempo del Super Bowl. Cada año ven en directo la final en torno a los 125 millones de espectadores. Se ve en familia, ante la barbacoa, con el deporte como excusa para una tarde entre salchichas y alitas de pollo.

La oportunidad de cantar en español en la final de la Super Bowl la tuvieron la colombiana Shakira y Jennifer López, neoyorquina de origen puertorriqueño, en el intermedio del Super Bowl de 2020, donde también apareció Bad Bunny como invitado, pero ellas integraron el inglés en su presentación.

Ahora, los seguidores del fútbol americano y de Bad Bunny tendrán la ocasión de escucharlo todo en español, pues su catálogo de canciones es completamente en nuestro idioma.

El cantante Bad Bunny

El español, sin embargo, se ha convertido en un tipo de amenaza para las agencias estadounidenses, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se ha dado a la tarea este año de llevar a cabo redadas en Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, contra migrantes, convirtiendo a cualquier hispanohablante en sospechoso de estar ilegalmente residiendo en territorio de Trump.

Es por estos hechos que Bad Bunny, tras concluir su residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, no incluyó Estados Unidos en su gira Debí Tirar Más Fotos, con la que actuará entre el próximo noviembre y julio de 2026 en decenas de ciudades de Latinoamérica, Europa y Asia.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, afirmó el cantante puertorriqueño en una entrevista publicada este mes por la revista i-D, en alusión a las posibles redadas en los conciertos.

También en el video de su tema Nuevayol publicado el pasado julio, Bad Bunny defendió a las comunidades inmigrantes de las políticas de Trump e hizo un llamado a la unidad de los latinos. ‘Juntos somos más fuertes’, asegura un mensaje al final del video, en el que unos jóvenes escuchan en una radio un discurso que imita a un posible Trump arrepentido por sus políticas de deportaciones.

Se desconoce si Bad Bunny incorporará a algún artista invitado o si interpretará alguna de sus canciones más escuchadas como DTMF, en la que integra el ritmo autóctono puertorriqueño de la plena, lo cual causaría otro gran momento.

No cabe duda de que la participación de un cantante puertorriqueño en el Super Bowl es un gran acierto, tanto para la NFL, Liga de fútbol americano, como para la música, en estos momentos de tanta preocupación y angustia entre la comunidad hispana.