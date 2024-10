Impacto para los jóvenes del siglo XXI con la muerte de un miembro de One Direction

La primera generación del siglo XXI, los primeros niños nacidos en este siglo, se van a tomar con el drama de enfrentarse a la inesperada muerte de uno de sus ídolos que les acompañó en la infancia y adolescencia. Liam Payne, miembro de la boy band británica de esos años, One Direction, ha muerto ese miércoles en Buenos Aires cuando se encontraba en un hotel. Se ha precipitado desde un tercer piso y se investiga las circusntancias que han rodeado a este suceso..

El cantante británico tenía 31 años y con su muerte rompe los sueños de sus fans de ver de nuevo a todos los componentes de la banda, los cinco miembros, de nuevo juntos, en un futuro próximo. Es una tragedia que está asumiendo los seguidores de la formación icónica del pop de la pasada década. Ha sido un impacto en todo el mundo y las redes han estallado en muestras de condolencia y también de desconcierto. Es un fallecimiento que va a marcar a una joven generación.

Los miembros de One Direction

Siguiendo las huellas de los Backstreet Boys a finales del siglo XX, el grupo One Direction se formó entre cinco jóvenes participantes del talent show Factor X, en el Reino Unido. Su jurado más exigente y productor ejecutivo del programa, Simon Cowell, formó la boy band para entusiasmo de niños y adolescentes en el año 2010. Fue un ascenso fulgurante y el éxito se mantuvo hasta 2016. Sus integrantes tuvieron caminos diferentes y de los cinco miembros quien ha sobresalido y ha aumentado su estrellato es Harry Styles, un fenómeno musical en este caso que sigue la senda de las grandes divas actuales.

Harry Styles durante un concierto

La boy band One Direction estaba formado por Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y el infortunado Payne. La policía argentina ha confirmado la información y ha emitiido un comunicado sobre lo sucedido en el Hotel Casa Sur, el establecimiento donde ha fallecido por una mortal caída el conocido músico y compositor.

Una llamada al 911 que alertó a la policía del distrito donde se encuentra el hombre sobre una persona que estaba formando un gran jaleo, presumiblemente bajo los efectos de aguna sustancia. A los pocos minutos se produjo el incidente y el personal del argentino Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) sólo pudieron confirmaron la muerte del joven, que fue identificado como Payne.

¿Quién es la pareja de Liam Payne?

Antes de su muerte este miércoles, el ex miembro de One Direction publicó en su cuenta de Snapchat una fotografía que se tomó el cantante con su pareja, la influencer de 25 años Kate Cassidy, en el baño del hotel, mostrando un momento más íntimo y desenfadado, a diferencia de los hechos que siguieron. La fotografía recibió muchos comentarios en las redes sociales y de las impresiones de humor pasaron en minutos a convertirse en testimonios de duelo al confirmarse la noticia.

La última foto de Liam Payne, posando con su pareja en la habitación del hotel desde donde se precipitó al vacío

Payne mantuvo su nivel de popularidad tras la disolución de un grupo de tanto éxito, manteniendo a millones de fans con los discos que sacó en solitario y colaborando con otros artistas. Su vida personal se fue emborronando por problemas de salud mental y abuso de sustancias que habrían desencadenado, a la espera de la confirmación de las investigaciones, en el triste desenlace.

Las condolencias y muestras de pesar por Liam Payne se suceden en redes y medios de todo el planeta. El grupo One Direction lanzó cinco álbumes de estudio y lideró las listas de éxitos en medio mundo durante sus más de cinco años en activo, batiendo récords de ventas. Entre los éxitos que cantan los actuales veinteañeros (y que ahora lloran al oírlo con el recuerdo del fallecido cantante) están Story of mi life (del año 2013), What Makes You Beautiful (de 2011), Kiss You (2012), Steal My Girl (2014), Best Song Ever (2013), Perfect o You & I. Son parte de la banda sonora de los jóvenes de hoy en muchísimos países. Su primer disco, todo un terremoto en su momento, fue Up All Night.

Con sus antecesores, los Backstreet Boys, una tragedia parecía sucedió con el hermano de uno de los miembros. Aaron Carter, ídolo infantil a raíz del éxito que gozaba la banda de la que formaba parte su hermano Nick Carter, falleció en abril del pasado año, ahogado en una bañera tras consumir sustancias.