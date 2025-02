El homenaje a Carrascal que ha reunido a sus "sucesores", Vicente Vallés y Matías Prats

Los periodistas Matías Prats, Manuel Campo Vidal Vicente Vallés o Bieito Rubido han homenajeado entre otros profesionales de la información a su compañero José María Carrascal, “periodista de los pies a la cabeza”, “humilde y trabajador”, “íntegro”, que “no creía en la épica del periodismo y eso que había cubierto Vietnam y el Watergate”. Un homenaje al que han dado voz desde el parque en la Ciudad de los Periodistas que desde este miércoles lleva su nombre.

Primero fue marinero, su siguiente aventura fue en Alemania, donde buscaban profesores de español. Allí conoció a Helen, su mujer, ha explicado su sobrino, Javier, “quien después le haría correcciones a los telediarios”. José María Carrascal, primer conductor de las noticias al filo de la medianoche en Antena 3 (el informativo acabaría emitiéndose entrada la madrugada), fue el único periodista español que vivió cómo se levantaba el Muro de Berlín y de ahí dio el salto a Estados Unidos.

De lo más orgulloso que se sintió de esa época fue de su entrevista al presidente Ronald Reagan. “Rigor y gracia” han sido las características del informativo Carrascal que ha destacado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, igual que el hecho de que fuese “una buena persona, que hizo de la bondad una forma de conducirse”. “Reivindicamos la lógica de la verdad y de las personas buenas”, ha homenajeado el alcalde.

El rótulo del parque dedicado a Carrascal

Manuel Campo Vidal conoció a Carrascal cuando él aterrizó como direcito en Antena 3, allá por 1992.“Fue un descubrimiento y más por su perfil, una persona de más de 60 años que nunca antes se había puesto delante de una cámara”, valoró. “Fue siempre muy libre”, ha aplaudido Campo Vidal, para recordar una frase de Carrascal: “toda la vida haciendo oposición y luego llegaron los míos y me echaron”.

Vicente Vallés, que se ha descrito como “sucesor de Carrascal”, le conoció en una fiesta de aniversario de Antena 3. “Cambió el sentido de la información en España, de un estilo rígido, encorsetado, a contar noticias con un aire distinto aplicando en España lo que se hacía en las televisiones de otros países”, ha valorado Vallés. Otra de las grandes aportaciones de Carrascal fue “poner las noticias en su contexto”. “Generó un estilo de hacer las cosas del que somos herederos”, ha resumido Vallés.

También pasó por ABC, donde tuvo hasta tres columnas a la vez. El ex director de esta cabecera Bieito Rubido ha destacado la conversación inteligente que le caracterizaba, además de su humildad. “No era el prototipo del periodista protagonista, no creía en la épica del periodismo, incluso aunque hubiera estado en Vietnam y cubriera el Watergate. Creía que el periodista era un tipo normal y siempre decía que no hay que ser amigo de los políticos sino tenerlos lejos para marcarlos de cerca”, ha rememorado. “Aunque no tuvo hijos, sí ha tenido muchos hijos periodistas”, resaltó.

"Esa postura, esa forma de hablar atropellada de alguien que mira cuatro cámaras al mismo tiempo, que saca el Washington Post, el New York Times o que tira del Frankfurter Allgemeine... ¡y me lo lee en alemán antes de traducirlo¡ Un periodista de los pies a la cabeza haciendo algo inédito, como lo que hacía Walter Conkrite en Estados Unidos", ha recordado por su parte Matías Prats, quien ha resaltado la "crítica acerada y dura contra quien ostentara el poder". Para el conductor de las noticias en Antena 3 del fin de semana, la clave del éxito de Carrascal era que "daba fascinación, poesía, cultura, conocimiento, creatividad".

José María Carrascal durante su trayectoria en Antena 3.

El Pleno de Fuencarral-El Pardo aprobó el reconocimiento a su vecino de la Ciudad de los Periodistas, fallecido en noviembre de 2023 a los 92 años. La placa descubierta da nombre al parque situado entre las calles de Ginzo de Limia y la avenida del Cardenal Herrera Oria.

En el ámbito literario, Carrascal escribió una veintena de libros tanto de ficción como de análisis político, novelas y libros de divulgación. Fue galardonado con diversos premios a lo largo de su carrera, como el Nadal por su novela Groovy, en 1972; el Premio Luca de Tena de Periodismo y el Premio Mariano de Cavia por su contribución al panorama informativo españo