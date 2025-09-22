Las hijas de Bruce Willis le rodean y escenifican el respaldo familiar en estos difíciles meses

La salud de Bruce Willis se ha agravado en los últimos meses. El actor de 70 años, de recuerdo imborrable para los espectadores de todo el mundo por tantos títulos de acción, comedia y drama, se encuentra en una clínica de cuidados intensivos cercana a su hogar para ser atendido por sanitarios en todo momento. La familia lo lleva a su domicilio para que pase en él todo el tiempo posible, pero el deteriro de la demencia frontotemporal que padece es visible en su aspecto. Su mujer, sus hijas, pasan con él todo el tiempo posible para ayudarle en sus movimientos y mantenga activa la mente y la memoria.

El actor se retiró en 2022 cuando se le diagnosticó afasia aunque meses después se reveló esta dolencia degenerativa de la que su esposa, Emma Hemig ha pedido más investigación y ha efectuado donaciones para que se conozca mejor y pueda ser tratada. Ese respaldo de la familia, verse rodeado de tanto cariño, está siendo fundamental para que el intérprete que se diera a conocer con la serie Luz de luna mantenga una buena calidad de vida. Entre sus retrocesos más preocupantes se encuentra la pérdida del habla.

En medio de este drama, sus hijas pequeñas y mayores están a su lado. Su hija Scout Willis, de 34 años, ha compartido en Instagram una foto conmovedora en la que muestra el recuerdo de un gran verano. Bruce está sonriente en un sofá de jardín, vestido con una camiseta gris, flanqueado por Scout y su hermana Tallulah, de 31 años, ambas hijas de su matrimonio con Demi Moore, que sigue mantiendo un vínculo afectuoso con su marido.

Además de las dos jóvenes que aparecen con él en la foto este primer matrimonio del actor tuvo otra hija, Rumer. Con Emma el actor de la saga Jungla de cristal tiene a dos pequeñas, Mabel y Evelyn , de 13 y 11 años respectivamente.

Ser el centro de su clan familiar, cariñoso y pendiente de él, le permite al querido intérprete fortalecerse ante una doencia cruel.