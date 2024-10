Los habitantes de las tertulias futboleras se cargan a Luis de la Fuente

Tenemos tantos contertulios deportivos que ya no hay un seleccionador dentro de cada español, sino un comentarista de El Chiringuito de Pedrerol. Los analistas se dividen entre culturetas, capaces de saberse los delanteros del campeón de Lesotho (cuerda que se cargaron en Estudio Estadio), y forofos:periodistas, cronistas, vocingleros que no ven más allá del club que defienden, entrando en unos delirios tóxicos de no reconocer otros planteamientos más allá de sus tesis. A este amplio sector pertenecen los madridistas, barcelonistas y atléticos militantes que copan los programas. No ven más allá. No tratan apenas más allá.

La lesión, o peor aún, la opinión, de cualquier jugador de estos equipos termina generando horas y horas de debate. Si hablamos de polarización política es que a veces no nos fijamos en la forzada bronquitis que padece el fútbol español.

Pese a tantos culturetas y forofos en los espacios deportivos, es decir, futbolísticos, de televisiones, radios y redes, pocos, por ejemplo, vaticinaron el exultante triunfo en la Eurocopa de la selección española y de su director, Luis de la Fuente. De hecho en El Chiringuito y su plantel de sabios de césped artificial, no hubo ni uno que vislumbrara las posibilidades de España antes de que rodara el balón. Se subieron con el tren avanzado, cuando habían apostado por Mbappé, Bellingham, Kroos o incluso Lewandoski como futuribles campeones. La ensoñación por su club les cegaba. El forofismo nubla las ilusiones comunes.

A los informadores y opinadores les ha costado reconocer los méritos del seleccionador, de pasado sevillista y de su Athletic, donde se formó. No tiene pedigrí. Es además un tipo sosegado, que no da titulares crueles como Luis Enrique, mal tipo y aún más mediocre entrenador que protagoniza la peor serie documental que se recuerda en Movistar Plus +. De la Fuente, que saca la patita de la auto-reclamación, tiene credenciales y títulos. Pero no fue ni es ni del Madrid, ni del Barcelona. No es suficiente.