Todas las fotos de la gala de TVE y sus rostros famosos de cara a una nueva temporada

Estafa
Redacción

11 de septiembre 2025 - 20:48

De Jordi Hurtado, el más veterano, a Juanjo Bona, el joven cantante de MasterChef Celebrity que acumula fans a pasos agigantados, todos los rostros más populares de TVE se han reunido este jueves en Callao para dar la bienvenida a la nueva temporada.

De los participantes del talent culinario a Isabel Gemio, nueva voz en Radio Nacional, esta es la galería de los presentadores y colaboradores de la andadura actual de la cadena pública nacional

Televisión Española p (14658628).jpg
1/30 Televisión Española p (14658628).jpg
Televisión Española p (14658505).jpg
2/30 Televisión Española p (14658505).jpg
Televisión Española p (14658633).jpg
3/30 Televisión Española p (14658633).jpg
Televisión Española p (14658627).jpg
4/30 Televisión Española p (14658627).jpg
Televisión Española p (14658622).jpg
5/30 Televisión Española p (14658622).jpg
Televisión Española p (14658682).jpg
6/30 Televisión Española p (14658682).jpg
Televisión Española p (14658657).jpg
7/30 Televisión Española p (14658657).jpg
Televisión Española p (14658634).jpg
8/30 Televisión Española p (14658634).jpg
Televisión Española p (14658713).jpg
9/30 Televisión Española p (14658713).jpg
Televisión Española p (14658676).jpg
10/30 Televisión Española p (14658676).jpg
Televisión Española p (14658719).jpg
11/30 Televisión Española p (14658719).jpg
Televisión Española p (14658721).jpg
12/30 Televisión Española p (14658721).jpg
Televisión Española p (14658720).jpg
13/30 Televisión Española p (14658720).jpg
Televisión Española p (14658725).jpg
14/30 Televisión Española p (14658725).jpg
Televisión Española p (14658724).jpg
15/30 Televisión Española p (14658724).jpg
Televisión Española p (14658737).jpg
16/30 Televisión Española p (14658737).jpg
Televisión Española p (14658914).jpg
17/30 Televisión Española p (14658914).jpg
Televisión Española p (14658910).jpg
18/30 Televisión Española p (14658910).jpg
Televisión Española p (14658913).jpg
19/30 Televisión Española p (14658913).jpg
Televisión Española p (14658782).jpg
20/30 Televisión Española p (14658782).jpg
Televisión Española p (14658915).jpg
21/30 Televisión Española p (14658915).jpg
Televisión Española p (14658925).jpg
22/30 Televisión Española p (14658925).jpg
Televisión Española p (14658919).jpg
23/30 Televisión Española p (14658919).jpg
Televisión Española p (14658924).jpg
24/30 Televisión Española p (14658924).jpg
Televisión Española p (14658917).jpg
25/30 Televisión Española p (14658917).jpg
Televisión Española p (14658995).jpg
26/30 Televisión Española p (14658995).jpg
Televisión Española p (14658926).jpg
27/30 Televisión Española p (14658926).jpg
Televisión Española p (14658993).jpg
28/30 Televisión Española p (14658993).jpg
Televisión Española p (14658988).jpg
29/30 Televisión Española p (14658988).jpg
Televisión Española p (14658938).jpg
30/30 Televisión Española p (14658938).jpg

