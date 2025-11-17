Una final para saborear la excelencia en 'MasterChef Celebrity 10'

MasterChef Celebrity 10 encara su cita decisiva después de doce semanas de competición con un nivel que ha ido creciendo con el paso de las entregas. Tras la eliminación de José Manuel Parada, los cuatro aspirantes pondrán todo de su parte para alzarse con la victoria. Juanjo Bona, Torito, Mariló Montero y Miguel Torres son los cuatro finalistas que lucharán por conseguir el trofeo que le acredita como campeón de la edición, un premio de 75.000 euros que destinarán a una ONG y un curso de cocina durante un fin de semana en el Basque Culinary Center de San Sebastián.

Todas las miradas apuntan hacia Miguel Torres como principal favorito, pero al tratarse de una final no se puede descartar un giro en los pronósticos. La final de la décima edición del formato volverá a contar con rostros reconocidos de la cocina y la televisión. Del primer reto de la noche saldrá el primer duelista, y de la prueba de exteriores, el segundo. La emisión de la gran final podrá seguirse esta noche en La 1 después de La Revuelta y en RTVE Play.

Tamara Falcó acompañará al jurado en la primera elección de duelista para la gran final. / RTVE

En el primer reto de la noche, los aspirantes cocinarán como auténticos profesionales bajo las órdenes de Virgilio Martínez, uno de los mejores chefs a nivel mundial. Su restaurante Central, en Perú, ha sido reconocido como el mejor del mundo según la lista de The World’s 50 Best Restaurants. Los aspirantes tendrán que reproducir un plato de Virgilio al ritmo que marque el chef. En esta prueba estarán acompañados por Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity 4.

San Sebastián ha sido el lugar escogido para la última prueba de exteriores. Hasta allí se desplaza el programa para rendir homenaje a Martín Berasategui. El cocinero español con más estrellas Michelin ha cumplido 50 años de impecable trayectoria. El impresionante Palacio Miramar, residencia estival para la reina María Cristina, reunirá a los familiares y amigos más íntimos de Martín Berasategui, que degustarán un menú cocinado por los tres aspirantes.

Imagen de la prueba de exteriores en el Palacio Miramar de San Sebastián. / RTVE

Los dos aspirantes que lleguen al duelo final deben diseñar y elaborar un menú completo compuesto por entrante, plato principal y postre, en el que demostrarán su evolución y aprendizaje durante los tres meses en el talent culinario. El jurado contará con la ayuda del chef Oriol Castro, tres estrellas Michelin, para decidir quién es el ganador de la edición.