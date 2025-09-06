Los Famosetes, así son los protagonistas del nuevo programa de Telecinco

¡Vaya fama! es el nuevo programa de Telecinco para la franja previa a las noticias de sobremesa en los fines de semana, a las 13.15. Este espacio se incorpora con un enfoque ácido y desenfadado sobre los famosos en España, casi como balance semanal. Producido por Cuarzo (Banijay Iberia), es un formato en directo con la conducción de Cristina Lasvignes, que ha reaparecido en la televisión con El Diario a lo largo de este verano, y Fran Ramírez. El espacio que releva a Socialité, que terminó en junio, cuenta con reportajes y conexiones en directo según la actualida, junto a debates que analizan el estado de forma o popularidad de muchas figuras conocidas.

En la tertulia: Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate. El tono se pretende irreverente con el Escaparate de la Fama, donde se recrean en réplicas de pequeño tamaño a los propios aludios, los Famosetes, que estarán a un lado o al otro del baremo, clave del espacio. Los primeros Famosetes son más de cien figuras en miniatura, elaboradas en resina 3D, que representan a estos protagonistas de la prensa rosa. En el Escaparate de la Fama hay dos zonas donde los personajes son ubicados según su comportamiento de los últimos días, reflejando su estatus en el universo del corazón.

La mesa del programa se iluminará para anunciar sus exclusivas o los eventos inesperados y habrá un reportero infiltrado en Supervivientes que relatará las novedades del formato reality.

Cristina Lasvignes regresaba a la televisión hace unos meses tras su prolongada trayectoria en la radio (con el noctámbulo de la SERHablar por hablar) y en los magacines de tarde en Antena 3. En los últimos años se ha dedicado a la Comunicación y a sus empresas de restauración entre Madrid y Cádiz.

Fran Ramírez debuta como presentador nacional tras su paso por la autonómica Aragón Televisión con formato como Aragón es Ohio o Agujero de gusano, con su experiencia como reportero y guionista. Juntos moderará la cuadrilla de colaboradores y contertulios. En Honduras con Supervivientes All Stars está destacada la periodista Raquel Muñoz Campoy, con experiencia en realities.