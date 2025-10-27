El fallecido imitador radidofónico que escribió el villancico de las muñecas de Famosa y el lema de la Transición

El publicitario Luis Figuerola-Ferreti tenía ya una larga trayectoria en su labor profesional cuando en 1990 recibía el premio Ondas por su espacio de la radio: La verbena de la Moncloa, en la SER, con su compañero de imitaciones de famosos, Javier Capitán, y el conductor de ese show satírico de voces, Julio César Iglesias. Este último poco tiempo después pondría en marcha Los desayunos de RNE, espacio de radio que también se emitía por la Primera Cadena y que terminaría siendo Los desayunos.

Figuerola-Ferreti, quien ponía la voz femenina de personajes propios, como la clarividente Doña María, fue una de las estrellas de la radio cuando las ondas se afianzaron en los años 80, un medio que fue respaldado por la sociedad española tras los acontecimientos del 23F. Había sido Julio César Iglesias quien lo animó a sumarse a su matinal en Radio Nacional, Directo, directo, el relevo de Luis del Olmo, que había pasado a la otra cadena pública nacional, Radiocadena, y que por la llamada Ley de Incompatibilidades, terminaría en enero de 1983 recalando en la Cadena COPE y su recuperada marca Protagonistas. Si Del Olmo reunió a notables humoristas españoles en El estado de la nación (Tip y Coll, Chumy Chúmez, Mingote, Forges), más de adelante la SER tendría, como programa y como sección en el Hoy por hoy de Iñaki Gabilondo, esa Verbena de la Moncloa donde las voces parecían ser la traslación de los británicos Spitting Images, el célebre primer programa de los guiñoles.

El imitador de la radio llevaba consigo ya la experiencia de haber sido creador de campañas recordadas dentro de la agencia Clarín. La más recordada es una que a día de hoy, cada Navidad, se recuerda y que ha saltado a la palestra en estos días por el preconcurso de acreedores de la juguetera marca alicantina Famosa.

El publicista Luis Figuerola-Ferreti, tal como recoge el Centro de Documentación Publicitaria, fue el autor del villancico Las muñecas de Famosa, que generó tantos chistes e imitaciones durante años y que la propia marca juguetera fue recuperando y modernizando durante las décadas posteriores.

"Las muñecas de Famosa se dirigen al portal/ para hacer llegar al Niño su cariño y su amistad/ Y Jesús en el pesebre se ríe porque es alegre/ Nochebuena de amor, Navidad jubilosa.../ Este es el mensaje feliz... de las muñecas Famosa".

Casi cualquier español al menos mayor de 30 años podría cantar sin equivocarse el machacón villancico de uno de los spots navideños más fijados en la memoria. Desde su aparición en 1972, cuando toda la tele era en blanco y negro, se apuntaló en el cerebelo. Forma parte de aquellos magníficos intermedios de la programación infantil de La 1 en esas tardes de dibujos animados y canciones.

Figuerola-Ferreti puso letra a un villancico que de por si también se han entonado en fiestas, con imágenes un tanto inquietantes de las muñescas encaminándose a pasitos, como robots, hacia un misterio navideño, intercaladas con un jubiloso coro infantil. El autor era además cantante lírico e intervino en distintos coros. Sabía lo que estaba haciendo cuando componía el canturreo navideño que ahora tildaríamos de viral.

Famosa, pese a sus devenires de productos y modas, estará unida a la memoria de ese villancico iluminado por un tipo con mucho sentido del humor, tan agudo como su olfato creativo, que fue pareja de Javier Capitán, que años después de La verbena presentaría El informal en Telecinco con Florentino Fernández.

Las imitaciones en la radio perdieron sorpresa mientras crecía la audiencia de la televisión y el transistor demandaba más tiempo de información para el oyente. Figuerola y Capitán prosiguieron en las mañanas de Radio Nacional, con una primera etapa junto a Carlos Herrera desde Sevilla. En solitario siguió en los micrófonos en la Cadena Cope en la década siguiente y sus últimas intervenciones fueron en Radio Nacional, entre 2012 y 2014. Falleció al año siguiente, a los 69 años.

Otra de las aportaciones valiosas del recordado publicista fue el lema de la Transición. La canción y frase que se convertiría en revulsivo ante el referéndumo de la Reforma Democrática de 1976. Tras la disolución de las Cortes Franquistas los españoles debían decidir si dar el paso hacia la democracia y con esa determinación dar vía libre al Gobierno de Adolfo Suárez a la convocatoria de elecciones generales de partidos que se convocaría en juio de 1977. "Habla, pueblo, habla", era el lema y canción acuñados por Luis Figuerola-Ferreti con el que España, el pueblo, fue llamado por primera vez a votar sobre su destino desde la Guerra Civil. La canción la interpretaba el fugaz grupo Vinto Tinto.

Una frase publicitaria certera, "Habla, pueblo, habla", del mismo autor del villancico de las muñecas de Famosa.