Eva Ruiz: "Como presentadora no puedo limitarme a leer un guion"

La compañera de Juan y Medio en La tarde aquí y ahora, en Canal Sur TV, ha conseguido labrarse un nombre propio en estos últimos 12 años. Eva Ruiz, modelo y profesora de danza española, siempre fue una apasionada de la Comunicación. Aterrizó en la cadena autonómica procedente de la televisión de Málaga, su ciudad natal y, aunque el primer día Juan y Medio le tuvo que echar un cable debido a su nerviosismo, en este tiempo ha logrado superar sus miedos y sustituyó a Toñi Moreno en Un año de tu vida. Canal Sur premió su esfuerzo y dedicación con un programa propio, Esta es tu noche, que acaba de estrenar su segunda temporada tras el éxito de la primera.

–¿Cuál ha sido la clave para que Canal Sur renueve 'Esta es tu noche'?

–Es un programa con el que cualquiera se siente identificado, porque lo protagonizan personas anónimas. Pese a que han tenido que hacer frente a numerosas adversidades, siempre han intentado mejorar sus circunstancias con una sonrisa. Son personas de las que debemos tomar ejemplo, y ponerlas en valor.

–Compiten las noches de los lunes con éxitos como 'Mujer' (Antena 3) y ahora 'El precio justo' (Telecinco). ¿Cómo afrontan este reto?

–Este programa se ha propuesto muy en serio cumplir los sueños de los andaluces. Es difícil porque, al ser una cadena pública, no contamos con los presupuestazos de las privadas. Pero que una pública apueste por este tipo de formato es encomiable. Nuestras armas son la cercanía a los andaluces y la empatía.

–En este programa, en el que las emociones son el centro de todo, ¿Cómo llevan el tema de la distancia de seguridad y otras restricciones por la pandemia?

–Yo, personalmente, con mucha pena. Yo soy una persona muy de piel, de empatizar con la gente, de darles mi cariño... y ahora si alguien me cuenta su historia y llora, no les puedo abrazar ni mostrarles mi apoyo físicamente, así que... bueno...ahora nos sale todo por los ojos. Ahí es donde muestro lo que no puedo con el tacto, con el cuerpo.

–Trabajar con Juan y Medio, que es todo humor y cercanía, y en un programa con gente mayor, le ha dado 'tablas', ¿no?

–Sí, en este programa me cuentan historias tremendas, vienen andaluces con sueños preciosos que nosotros cumplimos... La clave es la emoción, ese es el denominador común. A mí me encantan estos programas porque me sale natural empatizar con la gente, y este tipo de espacios me permiten ser muy ‘yo’. Como presentadora, en este formato, no puedo limitarme a leer un guion, va surgiendo una historia muy bonita de cada persona.

–¿Cómo lleva hacer doblete, con ‘La tarde aquí y ahora’ y ‘Esta es tu noche’, dos programas en parrilla?

–Como una moto (risas). Hay días que no paro, es verdad, pero hacer televisión es un regalo y cuando dejen de llamarme, ya pararé. Mis dos hijos son ya mayores ya, por eso ahora Canal Sur es mi casa y mi vida gira en torno a mi profesión. En esta cadena me siento muy querida y soy muy consciente de la suerte que tengo de estar donde estoy, así que no me puedo, ni quiero, quejar. Yo lo llevo muy bien porque disfruto con mi trabajo.