Es español, triunfa en Hollywood y es una estrella de los memes

En pleno arranque popularidad de Antonio Banderas en Hollywood, al malagueño le salió competencia compatriota con Pepé, Pepe, El Langostino, personaje popular de los Muppets, los Teleñecos, en Estados Unidos. Se ha hecho viral por una selección de vídeos en TikTok donde hace dotes de su temperamento iracundo y fogoso, como desprenden sus seis patas de peluche extensibles y sus pelos rojos desordenados. No hay nada peor que tildarle de "gamba" o "camarón", peyorativamente para este langostino de España. Él no es una "shrimp", sino el pxxx jefe, "the King Prawn", langostino. Pepe es el king y seguro que si abres el móvil te habrá llegado como meme en whatsapp con su cara entre asombro, chulería e indiferencia. Parece un alienígena chulapón.

Nuestro paisano de felpa es un secundario de los Muppets que no ha sido tenido muy en cuenta entre los espectadores españoles ya que al ser doblado no se percibe su pronunciación exótica en ese mundo de alambres. El langostino de modos explosivos, improvisador de concursos, tiene un marcado "acento español", o lo que en EEUU se entiende como el tópico hispano de Europa, con una pronunciación algo complicada con los fonemas anglosajones más ortodoxos. Apareció por primera vez en un show de 1996 y este crustáceo, "de Madrid", como confiesa a los invitados, es un personaje auxiliar recurrente que pone el contrapunto inquieto al bonachón de Kermit-Gustavo, por ejemplo. Su primera aparición en el cine fue en Los Teleñecos en el Espacio, Muppets from Space, de 1999 donde tuvo sus escenas estelares.

Al público le gustó de aquella historia sideral este espigado muñeco diseñado por Ed Christie y al que en su versión original le pone voz uno de los más carismáticos dobladobladoresprograma, Bill Barretta, que le destila toda su parodia cuando lo convierte en un apasionado madrileño de mirada fija, un tipo extraño (todos son tan encantadoramente extraños y diversos en los Teleñecos) que es un seductor de seres femeninos carne y hueso. Los fans estadounidenses de las marionetas de Henson están encantados con él. A Pepe le gusta la comida y las mujeres, es casi un Julio Iglesias con los ojos saltones. "Es muy bueno ser yo", dice ufano en muchas de sus escenas.

Su intervención junto a la presentadora de informativos de la cadena ABC Lara Spencer, con la promoción de una de las películas de los Muppets, sigue siendo un vídeo viral hoy.

Y este vídeo, donde este madrileño ficticio le vuelve a tirar los tejos.

En 2004 la franquicia del universo del fallecido Henson pasó a Disney. A través del visionado de las películas y de los shows especiales recientes de los Teleñecos, de los Muppets, en Disney + y en vídeos de fragmentos en las redes sociales, Pepe el Langostino está de moda. Se ha revalorizado y muchos espectadores españoles van en su búsqueda. Es un personaje cargado de humor, con sus estereotipos que le granjean simpatía y que, a lo spanglish, introduce palabras españolas en sus diálogos en inglés. Y se supone que cuando no está en Hollywood rodando con sus compañeros de compañía él está descansando en España. Un Antonio Banderas de patas estiradas.