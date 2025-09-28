Cuando era España el motivo de boicot en el Festival de Eurovisión

. gallardo

La UERse enfrenta a su mayor crisis en sus 70 años de organización del Festival de Eurovisión con el debate de la expulsión de Israel. España, TVE, no participaría en 2026 como condena a las masacres indiscriminadas en Palestina. La UER ha convocado una asamblea extraordinaria en noviembre en la que están emplazados todos los miemros del organismo audiovisual europeo. Junto a España, país del llamado Big Five, también se ha alineado Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos y en próximos días podrían posicionarse en favor de la expulsión Bélgica, Noruega o Portugal. La BBC británica podría dar el paso en esa asamblea en la que la mayoría simple de los 68 integrantes llevaría a la expulsión de Israel del festival, tras los dos últimos años en los que ha gozado de un segundo lugar por una forzada movilización del televoto para investirse así del prestigio de la cita.

En esa asamblea también votarían países africanos y asiáticos que históricamente no acuden precisamente por la presencia de Israel como Marruecos, Túnez o Líbano. Estos integrantes de la UERpodrían ser decisivos para una cancelación israelí que ahora es improbable. Si va Israel, TVEse ausentaría de Eurovisión por primera vez desde su debut en 1961.

Y tres años después de que se estrenara con la sevillana Conchita Bautista la presencia de España fue cuestionada por un espontáneo en el escenario, en Copenhague 1964. En un encuentro sobrio, que tenía carisma apolítico, encuentro de democracias occidentales, Eurovisión acogía a las dos dictaduras ibéricas y a la Yugoslavia de Tito. En 1964 sólo habían pasado 19 años de la derrota de Hitler. Dicho espontáneo, del que nunca se ha conocido la identidad, apareció al comenzar la actuación italiana con una pancarta en la que aparecía escrito “Boicot. Franco y Salazar”. La inesperada irrupción sorprendió en la retransmisión aunque las cámaras no captaron el forcejeo. No hay imágenes en movimiento de aquel primer gran momento incómodo del festival (en el vídeo de abajo con el audio completo de la gala, el altercado es a partir del minuto 57, 20 segundos). La DR perdió la grabación en un incendio, dicen, y solo hay un puñado de fotos de la gala. De la breve algarada se tiene el testimonio sonoro. El asunto del espontáneo llevó a TVE a meditar cómo evitar esas reacciones en directo. Cuando ya se contó con vídeo se ideó el retardo de 30 segundos, censura instaurada definitivamente en 1970 cuando un activista vasco, Joseba Elósegui, se quiso prendera lo bonzo frente a Franco en San Sebastián.

En aquella gala de 1964, donde España terminó quedando por la cola con el trío argentino TNT y Caracola, la delegación de TVE dio la nota cuando la voz del jurado, un locutor no identificado, se lio con las puntuaciones en francés.

En plena Guerra Fría las protestas por la presencia de España y Portugal eran soterradas y en el seno de la UER nunca se cuestionó la participación de dictaduras como las de España,Portugal y del único país del bloque comunista que participó hasta su desaparición como federación, Yugoslavia.

Pero sí hubo un participante que rechazó participar en la España franquista cuando Madrid fue la organizadora en 1969. Austria renunció a formar parte del plantel. Un asunto era tolerar la presencia de la TVE de Franco y otra la de permitir que se exhibiera desde su casa. El festival celebrado en el Teatro Real fue un paréntesis entre las medidas del estado de excepción en que se encontraba el país en pleno escaparate.

Salomé en Eurovisión 1969, celebrado en Madrid

En Eurovisión 1969 hubo un cuadruple empate ganador (ReinoUnido, Francia, Países Bajos y la propia España, con Salomé) que se interpreta como un calculado boicot indirecto. Es mucho suponer, aunque aquellas puntuaciones (10 puntos por país, uno por jurado) eran fáciles de manipular. Algunos miembros afectuosos de Mónaco o de Alemania contribuyeron a la victoria de Massiel en 1968 con la que España miró a los ojos por una noche a las democracias. Como protesta al sistema de votación (sucede ahora) boicotearon el festival del 70 Suecia, Noruega, Finlandia y Portugal.

En la recta final del franquismo, apretando el búnker, arreciaron críticas por la presencia de España aunque TVE era un bastión de futuros aperturistas.Estaba dirigida por Adolfo Suárez, futuro presidente del Gobierno. En aquellos años se envió el esperanzador mensaje de En un mundo nuevo, en 1971; el de Amanece en el 72;y el himno fraternal Eres tú en 1973. En el 74 Peret en Canta y sé feliz recordaba que “si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomarte una copa, decir que estás en Europa no sirve de ná”. Y en el 75, en la TVE dirigida por Jesús Sancho Rof, futuro ministro de Sanidad con la colza, se envió un Volverás sobre una adolescente rebelde que bien podía sonar a reconciliación nacional. Postura de apertura y templanza por parte de la televisión franquista que de cara al exterior ofrecía una imagen moderna, integradora. Aquella España franquista bien podía haber sido expulsada de Eurovisión por una temporada. Se lo hubiera merecido.