El error que detecta Carles Porta ante la polémica del libro del asesino José Bretón

Carles Porta, periodista, productor y director, acumula en su currículum 501 horas de true crime, 74 de ellas para televisión . Ha contando algunos de los casos más mediáticos de la crónica negra española siempre bajo una máxima, la de no incrementar el daño que ya se hizo a las víctimas en su día.

Creador de Crims para TV3 y Luz en la oscuridad, para Movistar Plus +, entre otros proyectos, se ha sumergido ahora en La caza del Solitario, el conocido atracador, una miniserie de tres capítulos para esta última plataforma, cuyo primer episodio se ha preestrenado en el festival Crossover de San Sebastián.

Su presencia en el festival de series donostiarra coincide con el anuncio de la editorial Anagrama de suspender indefinidamente la distribución del libro El odio, de Luisgé Martín, basado en el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos. Porta prefiere no opinar al no haber leído el libro, pero no le parece “inteligente” haber decidido escribirlo sin hablar con Ruth Ortiz, como tampoco entiende que lo sea prohibir su publicación.

“Nosotros aplicamos la regla de las tres erres: rigor, respeto y ritmo narrativo. Sobre el respeto, siempre digo a mi equipo que tratemos todos los casos como si la gente que sale en ellos fuesen familiares nuestros. Si nosotros estamos teniendo el éxito que tenemos y la duración en el tiempo que tenemos, es debido a nuestra elegancia en la manera de narrar las cosas, en la consideración y el respeto hacia todas las partes, especialmente hacia las víctimas”, subraya Porta.

Asegura que han dejado proyectos que ya tenían “trabajados” porque familiares de las víctimas se lo han pedido. “En más de una ocasión y más de dos y más de cinco, hemos dejado casos cuando hemos detectado que hacíamos mucho daño, o que hacíamos más daño del que ya se hizo en su día. Esas familias ya han sufrido y nosotros preferimos no aumentar ese daño. Siempre intentamos un acercamiento a esas familias por si quieren participar y, si quieren, perfecto. Si no, les preguntamos qué les parece que lo hagamos sin ellos y en la inmensa mayoría nos dicen que sí”, explica.

Añade que, legalmente, pueden abordar todos aquellas historias que han sido públicas y que forman parte de crónica negra del país.“Pero una cosa es la legalidad y otra la moralidad, y nosotros queremos ser morales dentro de la legalidad”, afirma.

Precisamente, el caso Bretón, que sí lo trataron en la audioserie ¿Por qué matamos?, es uno de los que han preferido no llevar a la televisión .

“Narrativamente no tiene la fuerza necesaria, pero sobre todo estamos a favor de la madre. Nos pasó lo mismo que con el niño Gabriel (asesinado por la pareja de su padre), que también lo hicimos en podcast, pero no lo haremos en ningún otro formato si no es con las madres dentro. Son casos muy delicados. No podemos contar buenas historias si generamos daño”, desgrana para explicar las razones.

Sí han querido y podido contar la de El Solitario, apodo tras el que se escondía Jaime Giménez Arbe, que llegó a “expropiar” más de treinta sucursales en un autoatribuido papel de ‘Robin Hood’ del que, que se sepa, solo se benefició él.

Su aventura se acabó en 2007 cuando fue detenido en Portugal antes de lograr consumar un nuevo golpe. A sus acciones había sumado tres años antes el asesinato a tiros de los guardias civiles Juan Antonio Palmero Benítez y José Antonio Vidal Fernández en Castejón (Navarra), hechos de los que siempre ha proclamado su inocencia.