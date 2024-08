'Emily en París' se desplaza a Roma

Después de más de un año de espera para conocer el destino de los personajes de esta serie de comedia, romance y aventuras, el pasado 15 de agosto los fans de la experta en marketing Emily Cooper, pudieron ver el destino de la americana y de su entorno. Aunque, es cierto que estos primeros episodios supieron a poco, ya que la plataforma de streaming solo lanzó la mitad de la temporada, lo que se traduce en cinco episodios de media hora de duración.

Ahora, Netflix ha lanzado un avance de la segunda parte de esta temporada, que estará disponible en la plataforma a partir del próximo jueves 12 de septiembre.

Un avance que ha sorprendido a los amantes de la serie, ya que Emily abandonará su querida París por un tiempo para descubrir la ciudad de Roma, en compañía de un apuesto italiano, lo que evidencia su ruptura con el chef Gabriele, algo que los seguidores de la experta en marketing deseaba que sucediera.

Por otra parte, Camille no es capaz de contarle a Gabrielle que no está embarazada, todo mientras el chef se recupera de la confirmación de que ni va a recibir una estrella Michelín. A su vez, Sylvie decide contratar a otra americana en su agencia Grateau, que no está en uno de los mejores momentos, debido al enfrentamiento con la familia De León, una de las más influyentes de París.

Aunque lo que sin duda ha llamado la atención de los amantes de esta producción de Darren Star son los looks de la protagonista, que abandona este tópico chic parisino, para abordar el más puro estilo italiano.

Así que para ver a Emily paseando por la capital italiana habrá que esperar al 12 de septiembre, día en el que se conocerá el desenlace de esta temporada.