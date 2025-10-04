¿Quién era Ed Gein? Inspiró dos clásicos del cine de terror

Lauire Metcalf y Charlie Hunnam, como la madre de Gein y su macabro hijo

El productor y showrunner Ryan Murphy, el maestro del terror televisivo reciente con la saga American Horror Story, regresa con una nueva entrega de su antología Monster. En esta ocasión aborda La historia de Ed Gein, estrenada este viernes en Netflix.

Sí, ese Ed Gein fue el perturbado granjero de Wisconsin cuya macabra afición por el fetichismo y la necrofilia inspiró todo un emblema del cine de terror como Psicosis de Alfred Hitchcock y, de paso, La matanza de Texas, con su afición a la artesanía con la piel humana.

Gein no superó las dos víctimas directas, que confirmara la policía, pero si profanó tumbas locales para crear máscaras y trajes con restos humanos, un horror real que eclipsa su saldo de crímenes.

Tras diseccionar a Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez en las temporadas anteriores, Murphy desentraña aquí la psique de un asesino que murió en un psiquiátrico en 1984, a los 77 años, explorando cómo su madre posesiva, Augusta, sembró las semillas de su locura tras su muerte en 1945. E

l reparto lo forman Charlie Hunnam, como el macabro protagonista, mientras Laurie Metcalf da vida a la controladora Augusta, cuya influencia tóxica arrastró a su hijo al abismo. Lesley Manville es la víctima Bernice Worde y Vicky Krieps es Ilse Koch, la inspiradora de Gein. Tom Hollander es Hitchcock.