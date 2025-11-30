Este es el drama de Sonsoles Ónega

Galicia, 1900. Dos niñas, un secreto y una venganza que atraviesa océanos y generaciones. Hoy domingo la plataforma Atresplayer estrena Las hijas de la criada, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta 2023 y que se alzó como el libro más vendido del año. Lo que leyeron fue medio millón de lectores se transforma ahora en ocho episodios de alta tensión y época producidos por Buendía Estudios Canarias.

En el Pazo de Espíritu Santo, doña Inés Valdés (Verónica Sánchez) da a luz a Catalina mientras en la humilde casa de los guardeses la criada Renata Comesaña (Carlota Baró) trae al mundo a Clara. El patriarca Gustavo Valdés (Alain Hernández) presencia cómo una decisión impulsada por el rencor de Renata intercambia los destinos de ambas criaturas. Comienza así una guerra silenciosa de herencias, privilegios y revanchas en un mundo donde las mujeres solo podían heredar el apellido salvo que decidieran escribir su propia historia.

Verónica Sánchez encarna a Inés que es hija de industriales vigueses, educada entre La Habana y Nueva York, quien regresa a Galicia para levantar un imperio maderero y, más tarde, la conservera La Deslumbrante. Rompe moldes, gana el cariño de las obreras y encuentra en Clara, la niña que todos creen hija de la criada, a su gran aliada y confidente, despertando los celos venenosos de su hija legítima Catalina (Martina Cariddi), joven altiva y manipuladora que no tolera compartir a su madre con nadie. Judith Fernández es quien da vida a Clara, la verdadera heredera robada, muchacha inteligente y combativa que crece entre carencias y sueños, enamorada del marinero Celso (Tomy Aguilera), protegida por doña Inés.

Álex Villazán es Jaime, el hijo mayor de los Valdés, un joven responsable que se debate entre el deber y la atracción por Clara (que sería en realidad así su hermana), mientras Roque Ruiz completa el triángulo de poder como Braulio Barba, el heredero sin escrúpulos que jugará sus cartas con Catalina.

La serie cruza desde los pazos brumosos de Galicia a los ingenios azucareros de Cuba aún de influencia colonial, con la fotografía de Chechu Graf e Iván Caso, el vestuario de época de Nathareth Colomina y la música original de Iván Palomares. El reparto lo complentan Álex Gadea, Xoel Fernández, Iolanda Muíños, Alicia Armenteros y Camila Bossa,

Menna Fité y Alejo Flah dirigen el guion firmado por Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez, supervisado por la propia Sonsoles Ónega. Todo un dramón romántico en el contexto de lucha de clases, el despertar femenino y las venganzas familiares.