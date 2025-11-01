¿De qué se ha disfrazado Heidi Klum en este Halloween? Hay que saber algo de mitología

La modelo Heidi Klum deslumbró de nuevo en su fiesta anual de Halloween con un disfraz de Medusa terroríficamente realista, cubierto de escamas verdes y serpientes mecánicas que se retorcían en su cabello, un guiño apasionado al mito griego donde una diosa condena a una mujer a la monstruosidad petrificante.

La supermodelo alemana, de 52 años, reveló que invirtió 10 horas en el montaje para lograr una versión "realmente fea" de la gorgona, completa con colmillos afilados que exhibió orgullosa ante las cámaras, declarando que "lo clavamos hasta los dientes" y que la celebración vale cada esfuerzo por su devoción a la festividad.

Tom Kaulitz, esposo de Klum y músico de Tokio Hotel, complementó el atuendo como una estatua humana de piedra, encarnando la maldición de Medusa que transforma a sus víctimas en mármol inerte. Esta pareja sincronizada, que ha convertido la noche del 31 de octubre en un espectáculo viral, extendió la tradición familiar en el Hard Rock Hotel de Nueva York, donde Klum —quien comienza a planear su próximo disfraz inmediatamente después de cada fiesta— ha acumulado un legado de extravagancias: desde un gusano gigante arrastrado por una caña de pescar en 2022, hasta un Transformer de 2,4 metros, el hombre lobo de "Thriller" de Michael Jackson, una Kali hindú de múltiples brazos o un clon idéntico flanqueado por dobles de sí misma.

Otras celebridades elevaron el glamour terrorífico en la alfombra roja, con Darren Criss pintado de verde como Shrek, Maye Musk como la villana Cruella de Vil y Ariana Madix encarnando a Lady Gaga en un homenaje extravagante.

Paralelamente, Janelle Monáe, anfitriona de su propia fiesta en Los Ángeles, optó por un vampiro atacado por un tiburón, cerrando un mes de inmersiones temáticas que incluyeron al Gato en el Sombrero, y reflexionó que "Halloween contextualiza lo que hago cada día como artista: transformarme, construir mundos e invitar a jugar en ellos".Klum y Monáe compartieron un eco del año pasado, cuando ambas irrumpieron en idénticos disfraces de E.T., subrayando la magia colectiva de la noche de brujas que une a iconos en una danza de reinvención. Esta edición 2025, celebrada el viernes 31 de octubre, no solo perpetuó el estatus de Klum como "reina de Halloween", sino que recordó cómo sus creaciones —desde la diosa destructora Kali hasta el clon multiplicado— han inspirado generaciones a abrazar lo grotesco con audacia, convirtiendo una tradición en un ritual de empoderamiento creativo.