El despertar de Teledeporte: las claves de su mejor mes de septiembre en 15 años

RTVE afrontó una reestructuración de sus contenidos deportivos el pasado mes de agosto que poco a poco va obteniendo sus frutos. Al frente de Teledeporte puso a Felipe del Campo, con experiencia en Minuto y resultado en la Sexta, el programa Directo Gol del canal Gol, además de ser el director de Marca TV, entre otros quehaceres profesionales. Felipe del Campo aseguraba que una de las claves sería la apuesta por el directo. “Todo lo que pase va a pasar por Teledeporte. Lo vamos a dar todo por este canal. Y vamos a dar lo mejor de nosotros, con la redacción de deportes más cualificada de la tele, expertos en todas las competiciones y grandes acontecimientos”, dijo durante su puesta de largo como director del canal.

Las decisiones que se han tomado para impulsar Teledeporte proceden de la nueva directora de Deportes de RTVE, Rosana Romero. “Es una buena oportunidad de llegar más allá, de mejorar contenidos lineales y digitales en consonancia con la responsabilidad que nos corresponde como servicio público también en la atención al deporte. La aventura continúa, el reto no deja de ilusionarnos y responsabilizarnos. Y agradecemos a la corporación esta apuesta decidida e incondicional por el deporte. Nos mueve el deporte como promotor de valores en todas las edades”, señalaba Romero.

El canal temático de RTVE, tras un periodo de clara decadencia, ha firmado el mejor mes de septiembre desde hace 15 años. Los cambios que se han puesto en marcha han revitalizado a Teledeporte, registrando picos de share que doblan las audiencias obtenidas en septiembre del pasado año. Sus grandes resultados han llegado de la mano del partido del Eurobasket entre España e Italia con 773.000 espectadores, la subida del Angliru en La Vuelta a España con 403.000 y el Mundial de Atletismo con 300.000.

Uno de sus grandes aciertos ha sido la creación de Estudio Estadio Champions, un nuevo programa liderado por Felipe del Campo en el que ofrecen amplios resúmenes de los partidos con representación española, así como los goles del resto de emparejamientos. De este modo, se complementa a la perfección con otros espacios deportivos como El Chiringuito, donde prima el debate y la confrontación antes que los resúmenes. No obstante, el formato está dividido en dos partes: primero emiten las imágenes más destacadas de los partidos y luego cuenta con una mesa de análisis con expertos.

Durante el mes de octubre, la cobertura del canal está monopolizada por el Mundial de Fútbol Sub-20, al que seguirán el Mundial Sub-17 femenino, la Nations League, los partidos de la Sub-21 y los Mundiales de Gimnasia artística, Ciclismo en pista y Taekwondo.