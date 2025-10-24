Cómo descubrió Tamara Falcó que Vargas Llosa era infiel a su mujer con su madre, Isabel Preysler

Isabel Preysler acaba de presentar su libro autobiográfico, Mi verdadera historia, y su primera aparición tras lanzarse el volumen solo podía ser en El Hormiguero, el espacio donde trabaja su hija, Tamara Falcó, y donde ya protagonizó buenos datos de audiencia. En este jueves no iba a ser menos y la presencia de la reina de las portadas durante este último medio siglo se saldó con 2, 4 millones de espectadores y 20,1% de cuota. El programa de Antena 3 tuvo su mejor dato de la temporada y la cadena lideró con holgura la jornada, 15,3%.

Preysler ha vertido en sus memorias todo lo que puede despertar curiosidad en el público, pensado por ejemplo en sus nietos para que la conozcan mejor, como referente. Entre las anécdotas adelantadas en la entrevista con Pablo Motos, la socialité relató un momento de tensión familiar durante un almuerzo en su casa con el escritor Mario Vargas Llosa. Solo un año antes había muerto su marido, Miguel Boyer, y el Nobel ya llevaba tres visitas consecutivas con quien siempre había tenído un excelente relación hasta retomar el hilo de manera firme en 2014.

Según cuenta Preysler, y ayer lo ratificaba la propia aludida, su hija Tamara, en ese almuerzo lanzó una pregunta que la anfitriona consideró muy insolente: "Oye Mario, ¿tú estás casado?", habría preguntado Tamara Falcó, lo que cayó como una losa de silencio. Efectivamente el escritor estaba aún casado y meditaba dar un paso para convivir con Isabel Preysler.

Con aquella pregunta la futura marquesa de Griñón demostraba que actúa "sin filtros", como reconoce su madre, quien tuvo una discusión aparte sobre su actitud ante quien era todavía un invitado. Preysler y Vargas Llosa vivirián ocho años juntos y Tamara Falcó fue la primera persona del entorno familiar que pidió explicaciones para sorpresa de otra comensal presente, la hija menor, Ana Boyer.

¿Cómo fue la primera boda de Isabel Preysler, con Julio Iglesias?

En Mi verdadera historia su narradora asegura que el novelista fue feliz a su lado, frente a las críticas de la familia de él cuando rompieron en la Navidad de 2022. Añade cartas de amor en las que Llosa expresa su ardor sensual en la distancia de su amada.

Por eso con el libro Isabel quiere transmitir "la verdadera historia de su abuela" a su nietos y ha desgranado aspectos muy personales de su infancia en Filipinas y de su vida familiar. Asegura que su primer experiencia sexual fue con 18 años y que sintió mucha vergüenza cuando se casó embarazada con Julio Iglesias, en 1971. El cantante, su primer marido, fue "muy caballero". "Voy para España y nos casamos", fue su promesa al conocer por teléfono que su novia estaba esperando un bebé. Un primer matrimonio que fue apasionado, con tres hijos, y que se rompió por las infidelidades de él, tal como Preysler recordó en su aparición en El Hormiguero.