David Moreno: "Dejad que los niños se acerquen a todas partes"

La casa de los retos es el único programa protagonizado por niños y dirigido especialmente a niños que se produce en la TV en abierto. El canal Boing, en su 15º aniversario, estrena mañana la séptima temporada del concurso conducido por David Moreno, que va de lunes a jueves hasta Navidad.

–Un programa con niños y para los niños...

–Es muy emocionante tener a tanta gente apoyando el programa. Un programa donde los niños se divierten y yo me lo paso tan bien como se ve con ellos. Nos conocemos cuando llegamos al programa.

–¿Cómo diría que es esa nueva generación a través de sus participantes?

–Los niños son supereducados, supercariñosos, buenos compañeros entre ellos, se apoyan mucho entre ellos. A mí y a todo el equipo nos dan lecciones, nos dan momentos bonitos en esta temporada.

–¿Y los padres que concursan?

–Vienen mentalizados. Muy divertido, sin miedo al ridículo. Hay que estar preparados para que te den un tartazo. Sepresentan miles de familias. Este año han sido unas 5.000.

–¿Cómo es una grabación de La casa de los retos?

–Vamos a pasarlo bien. El ritmo lo marcan los niños, pensando en sus horarios. Están en un parque temático y las tomas falsas descubren lo bien que se lo pasan sin filtros. No escogemos a los que parecen más deportistas, sino los más divertidos.

–¿Falta televisión para los niños, en lugar de tantos vídeos?

–El contenido está muy disgregado por las pantallas, pero en la televisión tradicional no hay programa como este que reúna a la familia.

–Le hará ilusión tener una oportunidad así en Boing, enMediaset.

-Me siento afortunado de vivor lo que veía de pequeño. Faltan más niños no solo en la televisión, sin en todas partes. Y me sobran señores aburridos. Dejad que los niños se acerquen a todas partes. El equipo lleva un mes trabajando en esta temporada.