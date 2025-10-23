La cuenta atrás electoral de Canal Sur y su espacio de actualidad política en las noches

Canal Sur entra esta noche en zafarrancho electoral y su primer invitado en el espacio de actualidad del prime time, al filo de las once de la noche tras Atrápame si puedes, será el vicepresidente del Gobierno en las dos primeras legislaturas del PSOE, Alfonso Guerra. Será la primera entrevista del analista de ABC Ignacio Camacho en una sección del suplemento nocturno de Mesa de Análisis.

La cadena de la Junta de Andalucía en esta cuenta atrás electoral incorpora un espacio de actualidad política en la noche de los jueves con el estilo de Teodoro León Gross, conductor del espacio de tertulia y conexiones de lunes a viernes. Más Noche de Análisis es el nombre del espacio nocturno en el que la periodista de Prensa Ibérica Ana Cabanillas acompaña a León Gross. La autonómica lo anuncia en nota de prensa como “un altavoz veraz, debate plural y respetuoso” de la actualidad, entre Madrid y Andalucía.

Mesa de análisis a partir de la semana próxima acabará a las dos de la tarde para dar paso a un concurso, Sopa de Letras, formato de Mediapro (la misma productora de Atrápame si puedes), con Antonio Garrido, quien relevó a Manolo Sarria en Atrápame durante su convalecencia. En principio este concurso se graba en Zaragoza, en el mismo plató que la versión que conduce MIki Nadal para Aragón TV.

Mesa de Análisis ha subido logeramente en audiencia en los últimos días a raíz de los cribados de cáncer. El espacio de León Gross tuvo un 6,1% este martes, 7,4% el lunes, bastante mejor que su media. El Noticias 1 ha lucido en ambos días un 8,2%, cifra baja comparada con ediciones similares en otras autonómicas.

Con un concurso entre Mesa de análisis y las noticias la dirección de la RTVA pretende ‘plataformar’ el informativo, permitir más público en la sobremesa (como pasa con La ruleta en Antena 3). Todo ello para que las noticias conciten más audiencia de cara a las elecciones autonómicas.