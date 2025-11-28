Comunicado de los productores de 'Malas lenguas' por la condena sobre Rocío Flores

La Audiencia Provincial de Madrid confirmaba este jueves una sentencia que condena a dos años de prisión a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid por un delito de revelación de secretos sobre Rocío Flores. La justicia atiende a la nieta de Rocío Jurado y considera probado que desvelaron en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva (emitida en Telecinco en 2021) datos confidenciales de un expediente judicial de menores de Rocío Flores Carrasco, hija de Rocío Carrasco, protagonista con su testimonio, y Antonio David Flores.

Los productores, que en aquel momento estaban al frente de La Fábrica de la Tele, recurrirán la sentencia. Inicialmente deberán indemnizar a Rocío Flores con 200.000 euros y cumplir dos años de inhabilitación, cuando producen precisamente espacios para TVE como Malas lenguas.

La responsabilidad civil del caso se extiende de forma subsidiaria a Mediaset España y Radical Change Contents.

En un comunicado conjunto, Cornejo y Madrid se han mostrado “sorprendidos” por la resolución y han reafirmado su “convencimiento de inocencia” y han recordado que la causa fue archivada inicialmente por el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid y que otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron sobreseídos. La sentencia considera especialmente grave que se difundieran entrevistas del equipo psicosocial, conclusiones clínicas y la sanción impuesta a Rocío Flores cuando era menor por un episodio de violencia contra su madre.

“La sentencia no es firme y será recurrida. Confiamos plenamente en que la Justicia acabará dándonos la razón, como ya ocurrió anteriormente tras el recurso de Rocío Flores”, han manifestado los productores a través de su actual firma, La Osa Producciones Audiovisuales.

El fallo subraya que, aunque el suceso era conocido públicamente, los documentos pertenecían a un expediente de menores “de naturaleza reservada y confidencial” y su difusión “ha estigmatizado a la perjudicada, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen y obstaculizando su derecho a la reinserción social”, daño agravado por la altísima audiencia del programa.

Actualmente, Cornejo y Madrid dirigen La Osa, la productora responsable de Directo al grano y Malas lenguas en La 1 y de No somos nadie en Ten. La condena de inhabilitación afectaría directamente a su actividad profesional durante los próximos dos años en caso de que el recurso no prospere.