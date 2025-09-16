Christian Gálvez cierra productora, deja Telecinco y sigue los pasos de Juan y Medio

Desde que en octubre de 2019 Pasapalabra, por mandato judicial, desapareció de la parrilla de Telecinco el presentador Christian Gálvez no volvió a tener el éxito y contacto con la audiencia que gozó durante años con el concurso del Rosco. Mediaset ató a Gálvez para que no se marchara a Antena 3 con la continuación del formato británico y hasta llegó a fundar su productora, Fénix Media, que estuvo marcada por los pinchazos continuos en los audímetros. De Alta tensión a 25 Palabras, los espacios "con" Gálvez no cuajaron. El último formato que, por encargo, Fénix Media asumió de Telecinco fue Socialité, que fue cancelado la pasada primavera. La recuperación de ¡Boom!, que había funcionado durante años en Antena 3, no fue afortunada con la presencia del popular conductor.

Gálvez no pasaba por una buena racha ante el público aunque sí en el lado personal desde que se divorció inesperadamente de Almudena Cid y se casó con una compañera de cadena, Patricia Pardo, con la que ha sido padre.

Pero el vínculo con Mediaset ha concluido y el presentador de rostro juvenil ha sido fichado por Telemadrid de cara a esta temporada y hará un espacio de tarde "de compañia" siguiendo los pasos de Juan y Medio. Telemadrid, en mínimos audiencia, copia los hábitos de Canal Sur, en la franja que mejor le funciona a la autonómica andaluza.

La Tarde de Telemadrid es el talk-show que se estrenará en próximas semanas "en un espacio más humano, cercano y comprometido con problemáticas sociales como la soledad no deseada, que afecta al 21,5 % de los habitantes de la Comunidad de Madrid", señala la cadena al anunciar el fichaje del presentador de Móstoles.

Mediaset pierde a uno de los rostros habituales de sus últimos veinte años y Gálvez, que debutó en 2007 en Pasapalabra, necesitado de nuevos aires, se pone a prueba en un espacio en directo diario en Telemadrid, un magacín con entrevistas, reportajes, testimonios y la participación activa del público

Catorce Comunicación, la encargada en La 1 de Aquí la Tierra, en las tardes de la cadena pública, producira el nuevo espacio vespertino de Telemadrid. Para Gálvez, de origen familiar en el Campo de Gibraltar, admite que este nuevo programa es “una oportunidad única de crecimiento profesional”. Una oportunidad para estar cerca de la audeincia y explorar registrso.

Gálvez, Antena de Oro en 2011; premio Iris al Mejor Presentador de Televisión en 2017, se había consolidado como uno de los grandes nombres de Mediaset que se fue difuminanron con la desaparición de Pasapalabra, formato de ITV Studios del que fue privado Telecinco por no pagar los royalties de la cadena fundadora del programa al considerar que la mecánica del rosco correspondía a la cadena italiana que lo creó. El tribunal español dio la razón a la firma británica que meses después de la sentencia de cancelación, en mayo de 2020, llevó el espacio a Antena 3, donde es líder de audiencia desde entonces.