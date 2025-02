La centenaria actriz que fue hada de Pinocho, esposa del creador de Goofy y viuda de un realizador ucraniano

Si el personaje de Blancanieves de Disney en su película de 1937, el primer largometraje de animación a la espera de su revisión en imagen real, aparecía garbosa era tanto mérito de los dibujantes como de la modelo que prestaba sus gestos. En los movimientos de aquel personaje estaba la soltura de la bailiarina Marge Champion. Fue artista, coreógrafa, formadora de otras artistas (ayudante en la labor de la niña prodigio Shirley Temple) y longevo nombre de Hollywood que falleció en 2020 a los 101 años. Una figura así sirve para analizar la historia de compañías como la de Disney en la época de sus deslumbrantes primeros largos. La nueva versión de Blancanieves, por cierto, llega el 21 de marzo.

Marjorie Celeste Belcher nació en Los Ángeles el 2 de septiembre de 1919 en Los Ángeles adoptando el apellido artístico Champion de quien fue su pareja durante más de 40 años.

Marge era hija de Ernest Belcher, maestro de baile y cotizado profesional para los musicales de los años 20 y 30 del Hollywood dorado. Fue monitor de la mencionada Shirley Temple y del gran mestro Fred Astaire. Fue fundamental para que su hija desarrollara todo el talento del que hizo gala. Walt Disney, amigo de Belcher, contrató a su hija a los 14 años para que fuera modelo de los animadores en los cortos de las llamadas Sinfonías tontas. Y fue quien ''dio vida' a Blancanieves. La crónicas citan que durante dos años trabajó como modelo para los dibujantes. Por su doble sesión mensual cobraba 20 dólares, unos 400 euros al cambio actual, una cifra bastante reducida para quien pudo permitir que los animadores tomaran gestos naturales y auténticos para la angelical protagonista entre los siete enanitos. Los movimientos de Mudito también tenían los rasgos de la joven.

Tras Blancanieves Marge Champion prosiguió como modelo de movimiento para más personajes y para la producción estrenada en 1940. Pinocho, se convirtió en el Hada Azul. El papel donde de forma más reconocible quedaron plasmados los ademanes dulces y delicados de su danza. También fue la modelo para las gráciles hipopótamas que aparecían en Fantasía y en la apresurada producción de Dumbo, en 1941, los animadores se fijaron en ella para aleteo de la Cigüeña.

Fue a raíz de convertirse en modelo para los animadores cuando conoció a su primer marido. En 1937 se casó con el dibujante Art Babbitt. Él fue quien trazó las líneas esenciales del personaje de Goofy, el mejor amigo de Mickey. Un perro antropomorfo de modos algo destartalados que tenía inspiración de comediantes de raza negra. Su primera aparición fue en un corto del ratón en el año 1932 y se quedó en esa pandilla principal junto a Donald, Pluto, Minnie y Daisy. Babbitt fue uno de los promotores de la huelga en el estudio de Disney a principios de los 40 y fue despedido de la compañía y readmitido meses después hasta marcharse con otros compañeros para crear el estudio de animación de UPA de donde surgió Mr. Magoo.

Su relación con su joven esposa naufragó entre estos problemas profesionales. Mientras ella prosiguió con su labor para el modelaje de personajes Marjorie Bell, como aparece en los títulos de crédito, intervino en las despampanantes películas de Fred Astaire y Ginger Rogers de finales de los 30.

Tras su divorcio y cesar su vínculo con Disney, el 'Hada Azul' encontró su gran amor de quien adoptó su apellido artístico definitivo: Gower Champion. Un aventajado alumno de la escuela interpretativa de Belcher con el que formó un dúo artístico y con el que también se casó, en 1947.

Marge y Gower Champion, siguiendo los pasos de Ginger y Fred, se convrtió en una solicitada pareja en espectáculos de Broadway y películas para la Metro como Show Boat, Lovely to Look At y Everything I Have Is Yours. No alcanzaron el éxito de los más grandes pero crearon un estilo propio con mucho humor en sus coreografías. Formaron posteriormente un trío con Harry Belafonte para el espectáculo Three for Tonight. Tenía su punto disruptivo: era un trío racial que llegó a girar por teatros de ciudades del Sur, toda una osadía.

La pareja intervino en numerosas películas y contó con su propia serie, cuando tenía que producirse en directo, en 1957, The Marge and Gower Champion Show, telecomedia donde ella era una bailarina y él un coreógafo, nada más cerca todo de la realidad.

Formadora y creadora desde que tenía 11 años, Marge prosiguió con su labor hasta entrados los 80, obteniendo reconocimientos como el premio Emmy por el telefilme musical Queen of the Stardust Ballroom.

En el lado personal, la pareja de los Champion, que tenía dos hijos, se rompió en 1973 y ella cuatro años después se casó con un reallizador de televisión de origen ucraniano, Boris Sagal. Quien fuera responsable de episodios de La dimensión desconocida de Rod Serling, se encargó de una de las series de más éxito en España en los años 70, Hombre rico, hombre pobre. En 1981 grabó la serie con aires de superproducción Masada, con Peter O'Toole y el 'hombre rico', Peter Strauss, en la que los judíos resistían a los romanos. Meses después de aquel trabajo Sagal falleció trágicamente en el rodaje de la miniserie La III Guerra Mundial. Se despistó al salir del helicóptero del rodaje y fue letalmente herido con las hélices del rotor trasero. En aquella seri que comenzó a dirigir el realizador ucraniano los soviéticos iniciaban una guerra mundial a raíz de un enfrentamiento contra los estadounidenses en Alaska... La miniserie contaba con Rock Hudson, como un presidente que parecía inspirarse en Ronald Reagan, y David Soul (Starsky y Hutch) entre sus protagonistas.

Champion asistió a la muerte de su ex en 1980 y la tragedia de su tercer marido la dejó destrozada. Cuidó de los cinco hijos de él y el baile y la coreografía fue su terapia. Una vida de más de cien años da para mucho y Hollywood la reconoció. Su memoria por una trayectoria tan prolífica está presente.

