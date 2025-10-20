Carlos Navarro 'El Yoyas', su delirante detención y su situación actual en la cárcel

Fue el primer concursante de Gran Hermano expulsado de la casa por comportamiento violento, en la segunda edición, con acitudes hacia su pareja conocida en a casa, Fayna Bethencourt. Fue un aviso de lo que sucedería años después. El siempre vehemente Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas' por sus amenazas en la segunda edición del reality show Gran Hermano en el año 2000, se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y ocho meses de prisión por delitos de maltrato habitual y lesiones contra su exesposa.

El Yoyas fue detenido el 26 de junio del pasado año tras 19 meses en paradero desconocido, huido de la justicia desde noviembre de 2022. Para encontrarle tuvieron que coordinarse los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional en una investigación. Tras estar presuntamente en el interior de un bosque (desde donde concedió una entrevista a El Mundo) fue localizado en una casa en la pedanía de Les Pinedes de l’Armengol, en Torre de Claramunt, Barcelona. Allí había estado escondido mientras familiares le suministraban comida. Una fuga de carácter peliculero para un tipo de comportamiento cada vez más encendido y disperso.

En noviembre de 2022 el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria lo condenó por un delito continuado de maltrato habitual en el ámbito familiar hacia su esposa y sus dos hijos. Fue condencado por cuatro delitos de lesiones físicas, dos delitos leves de vejaciones y uno de amenazas, todos ellos hacia Fayna Bethencourt, cometidos en presencia de sus dos pequeños.

Los hechos sucedieron entre 2017 y 2020, incluyeron agresiones físicas y verbales reiteradas y la Audiencia Provincial de Las Palmas añadió una orden de alejamiento de cinco años y la pérdida de la patria potestad sobre los hijos.

Para no cumplir la pena de cárcel Navarro optó por desaparecer. Su ocultación añadió una pátina de patetismo sobre el caso ante una rebeldía mal entendida. Mostraba un deteriorado aspecto cuando fue localizado por los agentes.

Tras ser puesto a disposición judicial en Igualada pasó al Centro Penitenciario de Brians 2, Barcelona, en el módulo específico para reclusos condenados por violencia machista, espacio diseñado para programas específicos de rehabilitación y prevención de reincidencia. El Yoyas expresaba días después que su fuga fue innecesaria y que "estaba mejor" en la cárcel. Sin embargo en 2022 ya advirtió que prefería "ser prófugo antes que reo".

En un contraataque que mostraba que no existe arrepentimiento por parte de Navarro y su actitud fue en el envío de una carta al programa TardeAR de Telecinco. Anunciada el 2 de julio de 2024, poco después de su detención, acusó a su ex mujer de manipuliación, de haber "lavado el cerebro" a sus hijas y de haberles quitado los móviles para impedir su contacto con él hasta el juicio de 2020. "Ahora ya no me esperan, y creo que nunca me esperarán; ese es el desgarro", es el lamento que muestra el recluso, sin brindar siquiera un margen de empatía hacia Fayna, mientras está cerca su período de tercer grado para retomar una incierta vida en la calle.