La canción de 'Pippi Calzaslargas' con la que el fallecido Manuel de la Calva lanzó a su hija Vicky

Vicky de la Calva la pasada en un programa de Mediaset. En el círculo, su portada del disco de 'Pippi Calzaslargas' de 1975

El cantante y compositor barcelonés Manuel de la Calva fallecía el pasado 26 de agosto a los 88 años y deja huérfanos a los admiradores de varias generaciones del Dúo Dinámico. Su compañero en los escenarios desde finales de los años 50, Ramón Arcusa, está consternado. Nacido en una familia trabajadora De la Calva a los 16 años entró como mecánico tornero en una empresa de Barcelona donde conoció a su futuro compañero de tantas actuaciones, Arcusa. La carrera musical la comenzaron en 1958, en una fiesta de empresa y adoptaron el nombre Dúo Dinámico tras su debut en un espacio de cazatalentos de Radio Barcelona. Su éxito fue inmediato y se convirtieron en los primeros ídolos juveniles en España, impulsando el fenómeno fan con temas dirigidos a la juventud como Quince años tiene mi amor, Perdóname o Esos ojios negros. Para la historia queda un tema que compuso el dúo en 1989, Resistiré, que en 2020 se convirtió en himno del confinamiento.

Además de componer para decena de artistas, fueron lo compositores de la única canción epañola ganadora en solitario en el Festival de Eurovisión, el La, la, la que defendió en 1968 Massiel. Entre los numerosos cantantes para los que crearon tema destaca especialmente Julio Iglesias. En total el Dúo Dinámico ha reunido en todos estos años 560 canciones de su autoría.

En el ámbito personal De la Calva se casó en 1972 con la colombiana Mirna Carvajal. Años antes del matrimonio tuvieron a su primera hija, Victoria, Vicky, nacida en 1968. La primogénita del fallecido compositor ha relatado en estos días lo difícil que han sido los últimos meses de su padre, unido a una máquina de oxígeno por la grave insuficiencia respiratoria que sufría.

Manuel de la Calva en 1975 en una interpretación junto a su hija

Victky ha aparecido en distinto programas de televisión a raíz del fallecimiento de su padre y fue quien de niña De la Calva quiso convertir en un fenómeno infantil.

En 1975 se convirtió en la cantante de la banda sonora de la serie sueca Pippi Calzaslargas, un fenómeno en la TVE de los estertores del franquismo y que casi fascinaba más a los adultos que a los niños por lo valores, respuesta y actitud de su protagonista infantil. Vicky puso la voz a ese tema pero no tuvo un largo recorrido en los escenarios. En la cara B de aquel single de Pippi De la Calva compartía un tema con su hija dedicado a los padres, Cuéntame, papá, se llamaba precisamente.

Aquella andadura como ídolo para los niños fue breve. Vicky participó en un proyecto solidario en 2020 junto a su padre lanzando la pulsera Resistiré para recaudar a beneficio de Cáritas durante la pandemia. Apenas había aparecido a lo largo de estos años tras aquella experiencia musical de niña.

Además de Vicky, De la Calva y su mujer tuvieron un hijo, Daniel, diseñador gráfico y actor de doblaje. Tanto él como su hermana siempre estuvieron en un segundo plano respecto a la labor y popularidad de su padre.